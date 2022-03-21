Kamu Başdenetçisi Malkoç, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Kamu Başdenetçisi Malkoç, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti

21.03.2022 19:00
Kamu Başdenetçisi Malkoç, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Malkoç, Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, misafirperverliğinden dolayı Vali Ayyıldız'a teşekkür etti.

Vali Ayyıldız ise Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamu Başdenetçisi Malkoç, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti - Son Dakika


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