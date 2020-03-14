Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Türkiye bu süreci (korona virüs) başarıyla yürüttü" - Son Dakika
Son Dakika Genel Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Türkiye bu süreci (korona virüs) başarıyla yürüttü' - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Türkiye bu süreci (korona virüs) başarıyla yürüttü"

6 saat önce

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Türkiye bu süreci (korona virüs) başarıyla yürüttü" Korona virüsü Türkiye'nin ilk fark eden ülkeler arasında olduğunu belirten Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, sağlık bakanlığı ve bilim kurulunun yaptığı toplantılar ve aldığı...

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Türkiye bu süreci (korona virüs) başarıyla yürüttü"

BİNGÖL - Korona virüsü Türkiye'nin ilk fark eden ülkeler arasında olduğunu belirten Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, sağlık bakanlığı ve bilim kurulunun yaptığı toplantılar ve aldığı tedbirlerle ilk 3 aylık korona virüsü fırtınasına baktığımızda çok şükür Türkiye bu süreci başarıyla yürüttü" dedi.

Bingöl'e gelen Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, çeşitli ziyaretlerde bulunup, Bingöl Üniversitesi'nde "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" toplantısına katıldı.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Dünyanın bütün ülkelerinde korona virüsten dolayı ölümleri arttığı, tedirginliklerin arttığı, ekonomilerin durma noktasına geldiği bir dönemde Türkiye'ye baktığımızda bir kamu baş denetçisi olarak şunu memnuniyetle ifade ediyorum, Türkiye olayı ilk fark eden ülkelerden. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, sağlık bakanlığı ve bilim kurulunun yaptığı toplantılar ve aldığı tedbirlerle ilk 3 aylık korona virüsü fırtınasına baktığımızda çok şükür Türkiye bu süreci başarıyla yürüttü. İnşallah alınan bu tedbirlerle de sıkıntısız veya en az sıkıntıyla bu süreci aşacağız"dedi.

Türkiye'nin aldığı tedbirin önemli olduğuna dikkat çeken Malkoç, " Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, Amerika'da, Çin'de, bu kadar ölümler olurken Türkiye'nin etrafında ölümler olurken bu süreç zarfında Türkiye'nin aldığı tedbirlerle bir, iki vaka sayısının olması hepimizin duası ve yöneticilerin ferasetli davranması sonucu. İnşallah hem Türkiye hem de bütün Dünya daha az sıkıntıyla bunu atlatır. Bu olay büyük bir felakettir. Sadece bir ülkenin veya bir bölgenin değil dünyanın sıkıntısıdır. Bilimsel çalışmaların uzaya kadar ulaşmasına rağmen, teknolojinin bu kadar ilerlemesine rağmen koskoca dünya görünmeyen bir varlık karşısında neredeyse yeniliyor. İnşallah dünya bu sıkıntıdan kurtulur"ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Vali Kadir Ekinci, Bingöl Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Belediye Başkan Vekili Sait Kolak,akademik ve idari personeller ile öğrenci kulüp başkanları katıldı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Türkiye bu süreci (korona virüs) başarıyla yürüttü

Şeref Malkoç, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:15 Kaynak: İHA
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