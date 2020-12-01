'Kamu, STK Uyum Buluşmaları'nın ilki pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildi - Son Dakika

'Kamu, STK Uyum Buluşmaları'nın ilki pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildi

01.12.2020 17:33
'Kamu, STK Uyum Buluşmaları'nın ilki pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildi, System.String[]

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliği ile düzenlenen 'Kamu, STK Uyum Buluşmaları'nın ilki, dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliği ile düzenlenen 'Kamu, STK Uyum Buluşmaları'nın ilki, dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildi.

Sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından kamunun ulaşamadığı alanlarda tamamlayıcı çalışmaların yapılması ve yerel düzeyde farklılık gösteren değişkenlerin takip edilmesi amacıyla düzenlenen ve ilki Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren STK'ların katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik; Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Seçilmiş, BMMYK Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Mehmet Fatih Günay'ın açılış konuşmaları ile başladı. Program, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu moderatörlüğünde soru cevap oturumu şeklinde gerçekleştirildi.

Programda, yabancıların toplumsal uyum süreçlerine ilişkin konular değerlendirilirken, STK'lar eliyle yürütülen uyum faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmelere ve uyum politikalarına ilişkin STK'ların tavsiyelere de yer verildi.

Programda Konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Seçilmiş, "Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda göç ve uyum alanlarında faaliyet gösteren ya da çalışmalar yürüten başta akademisyenler olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile üniversiteler ve diğer kamu ve kurum kuruluşlarıyla eşgüdüm içerisinde bir uyum sürecini hayata geçirmekteyiz. Sizlerle birlikte yer aldığımız Karadeniz Bölgesi Kamu ve STK Uyum Buluşmaları'nda da bizlere sağlayacağı kıymetli katkıların farkında olduğumuzu belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

BMMYK Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp ise "Ulusal Sivil Toplum kuruluşlarından, yerel halk tabanındaki kuruluşlara kadar birçok sivil toplum aktörü Türkiye'nin mültecilere yönelik çalışmalarında kritik bir rol oynamış ve oynamaya devam etmektedir. STK'lar sahada ilgili kişilere daha yakındır. Özellikle yerel kuruluşlar Türkiye'de mültecilere yönelik çalışmalarda dayanışmanın, çeşitliliğin ve bütünleyiciliğin simgesi konumundadır" dedi.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Mehmet Fatih Günay ise "Özellikle Suriyeli krizine yönelik faaliyet gösteren 46 tane yabancı sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır" dedi.

Etkinliğin ikinci kısmında Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu sivil toplum kuruluşlarına seslenerek, "Türkiye'de göç alanında yapılan çalışmaların en önemli paydaşlarından birisi ise şüphesiz sivil toplum kuruluşlarımızdır. Yürütülen ve planlanan faaliyetlerde geniş etki alanlarına sahip yerel ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği sağlanması büyük bir önem arz etmektedir. Kamu temsilcileri olarak bizlerin sizlerle beraber yapmış olduğu gönül birliği göç ve uyum alanında son derece önemli bir konudur" diye konuştu.

Programa ayrıca Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Topum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Kızılay yöneticileri ve birim amirleri ile yabancılara yönelik çalışmalar yürüten Karadeniz Bölgesindeki sivil toplum kuruluşları katıldı. - ANKARA

'Kamu, STK Uyum Buluşmaları'nın ilki pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildi
'Kamu, STK Uyum Buluşmaları'nın ilki pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildi
'Kamu, STK Uyum Buluşmaları'nın ilki pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildi
'Kamu, STK Uyum Buluşmaları'nın ilki pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildi

Sivil Toplum Kuruluşları, Birleşmiş Milletler, Kamu, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kamu, STK Uyum Buluşmaları'nın ilki pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildi - Son Dakika


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