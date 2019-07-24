Son Dakika Haberleri: Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 20.00 sıralarında Karabük Bartın yolu Ovacuma mevkisinde meydana geldi. Karabük'ten Bartın yönüne giden Metin Özenir idaresindeki 78 SL 916 plakalı tomruk yüklü kamyon, karşı yönden gelen Salih Altunöz idaresindeki 14 BL 542 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Fatma Çelebi (45) ve kızı Nihal Çelebi (24) sıkıştıkları otomobilde hayatlarını kaybederken, Ali Çelebi (48) ve Salih Altunöz yaralandı. Olay yerine 112 ekipleri, jandarma ve polis ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Safranbolu itfaiyesi, UMKE ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ali Çelebi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından cesetler Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Çelebi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kamyon sürücüsü Metin Özenir, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesinin kullandığı aracın altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk öldü Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti Eve giren yılan ile köpeklerin ölümüne kavgası kameralara yansıdı Ev arkadaşlarını döverek öldüren şahıslar böyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 23:42:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]