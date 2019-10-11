Son Dakika Haberleri: Kamyon kasasındaki zuladan gümrük kaçağı sigara çıktı
Son Dakika Güncel Kamyon kasasındaki zuladan gümrük kaçağı sigara çıktı

Kamyon kasasındaki zuladan gümrük kaçağı sigara çıktı

2 saat önce

Bolu'da gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda, bir kamyonun kasasına özel olarak yapılan bölmede 10 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Kamyon kasasındaki zuladan gümrük kaçağı sigara çıktı, System.String[]

Bolu'da gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda, bir kamyonun kasasına özel olarak yapılan bölmede 10 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 kara yolundan İstanbul yönüne giden bir kamyondan şüphelendi.

Bolu'nun Kuruçay mevkisinde durdurulan kamyonda yapılan kontrollerde, kamyonun kasa bölümünde kaçakçılık için özel yapıldığı belirlenen bölmeye rastlandı.

Bu bölmede yapılan aramada 10 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el koyan polis ekipleri kamyon sürücüsü T.Ö. (23) hakkında soruşturma başlattı.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye operasyona bir an önce son vermeli
İspanya'dan Türkiye'ye tehdit: Patriot'ları geri çekeriz Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe Ali Koç: "Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 14:08:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyon kasasındaki zuladan gümrük kaçağı sigara çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]