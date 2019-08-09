Kamyona çarpan motosikletli hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde hafriyat yüklü kamyona motosikletin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:25 Kaynak: İHA
'ın Nurhak
ilçesinde hafriyat yüklü kamyona motosikletin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kapıdere istikametinden gelen Fatih Kara
(38) idaresindeki 34 RC 1306 plakalı motosiklet, önünde seyreden S.C.'nin kullandığı 01 DKE 50 plakalı hafriyat kamyonuna Nurhak ilçesi girişinde çarptı. Kazada, hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Kara, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, talihsiz motosikletliyi hayata döndürme çabaları ise sonuçsuz kaldı. Gümüşhane
ili nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Kara'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nurhak Devlet Hastanesi
morguna konuldu.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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