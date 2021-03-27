İzmir'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İlker Pınar (46) yönetimindeki 35 AGC 008 plakalı motosiklet, çevre yolu Bornova ayrımında B.Ö'nün kullandığı 35 KL 9772 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Pınar, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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