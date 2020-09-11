Kamyonun bisiklete çarpma anı kamerada; sürücü ağır yaralı - Son Dakika

Kamyonun bisiklete çarpma anı kamerada; sürücü ağır yaralı

Kamyonun bisiklete çarpma anı kamerada; sürücü ağır yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonun altında kalan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kamyonun bisiklete çarpma anı kamerada; sürücü ağır yaralı BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonun altında kalan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, İnegöl ilçesi, Mesudiye Mahallesi, İnegöl Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Abdül Demir (31) idaresindeki 16 AFA 373 plakalı kamyon, 1. Şen Sokak'a manevra yaparken, Nuri Yurttaş'ın (27) kullandığı bisiklete çarptı. Bisiklet kamyonun altında kalırken, sürücü Yurttaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Nuri Yurttaş'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle

ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır

İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz

Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz

Rizespor Başkanı Hasan Kartal isyan etti: Bu adamın hemen cezalandırılması lazım

ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti

Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek

Trump, Doğu Akdeniz gerginliğine dahil oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis ile görüşecek

Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı

Galatasaray'da gönderilecekler listesinde bulunan Belhanda'ya 3 kulüp talip oldu

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da deniz araçlarındaki düğün, nikah ve nişan etkinlikleri yasaklandı

Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talep edildi

Kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı, dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı

Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter