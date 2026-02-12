Kan donduran vahşet! Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Kan donduran vahşet! Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı

Kan donduran vahşet! Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı
12.02.2026 18:29
İstanbul Şişli'de Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait parçalanmış cesedin bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada, cezaevinde bulunan sanık Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev bir başka kadını da öldürdüklerini itiraf ederken; şüphelilerin cinayetler sonrası çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde 24 Ocak gecesi bir çöp konteynerinde parçalanmış ceset parçaları bulunmuş, yapılan incelemeler sonucunda maktulün Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlenmişti.

İKİNCİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre dosya kapsamında tutuklu bulunan sanık Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (Gafur Can), cezaevinden getirilerek alınan ek ifadesinde kan donduran bilgiler verdi. Sanık, işlenen ilk cinayetin ardından bir başka Özbekistan uyruklu kadını daha benzer şekilde katlettiklerini itiraf etti.

KATİL ZANLILARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan katil zanlılarının cinayetleri işlemelerinin ardından kayıt altına alınan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin defalarca binadan çıktığı, ellerinde siyah çöp poşetler bulunduğu ve her çıkıştan sonra geri döndükleri görüldü. Görüntülerde ayrıca şüphelilerin eve bu kez beyaz bir valizle giriş yaptığı anlar yer aldı.

Beyaz valizle tekrar evden çıkan şüphelilerin Fatih'e gittikleri ve valizi çöp konteynerının yanına bıraktığı da görüldü.

