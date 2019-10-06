Kanaat önderi Atlı, bir günde 4 aileyi barıştırdı

Hakkarili kanaat önderi M. Alayı Atlı, bir günde husumetli olan 4 aileyi barıştırdı.



Kanaat önderi M. Alayı Atlı, merkeze bağlı Durankaya beldesi Biçenek Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aileyi ve ardından Yüksekova ilçesine bağlı Beşatlı köyündeki husumeti aileleri bir araya getirerek barıştırdı. Durankaya beldesi Biçenek Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinden beri aralarında husumet olan iki aileyi bir araya getiren Atlı ve beraberindeki AK Parti Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, küskün aileleri barıştırdı.



Beldede büyük sevinçle karşılanan barışla ilgili kısa bir açıklama yapan Mehmet Alayı Atlı, insanlar arasında bulunan husumetlerin son bulması için elinden geleni yapacağını belirterek, "İnsanlarımızın barış ve kardeşlik içinde bir ve beraber olmasını istiyoruz" dedi.



Mehmet Alayı Atlı, daha sonra Yüksekova ilçesine geçerek Beşatlı köyündeki husumetli Demirhan ve Ayhan ailelerini barıştırdı. - HAKKARİ