Kanada Cerrahi-Sufi Derneği'nden Kanadalı Fakirlere Yardım

HAMILTON (AA) – Kanada Cerrahi Dergahı üyesi ve gönüllüsü onlarca kişi, Kanada'nın Toronto ve Hamilton kentlerinde, sokaklarda ve barınma evlerinde yaşayan fakir ve kimsesizlere yardım dağıttı.

HAMILTON (AA) – Kanada Cerrahi Dergahı üyesi ve gönüllüsü onlarca kişi, Kanada'nın Toronto ve Hamilton kentlerinde, sokaklarda ve barınma evlerinde yaşayan fakir ve kimsesizlere yardım dağıttı.



Dergahın bağlı olduğu Kanada Cerrahi-Sufi Derneği'nin Başkanı Tevfik Aydöner, etkinlik öncesi AA'ya yaptığı açıklamada, "25 yıldır bir gelenek haline getirdiğimiz bu uygulamayı, senede iki kez tekrarlıyoruz. Bugün de Kanadalı dostlarımızla birlikte önce Hamilton, ardından da Toronto kentinde sokak sokak gezerek, barınma evlerine giderek yardımlarımızı dağıtacağız" dedi.



Yardım kalemleri içinde kışlık paltolar, battaniye, eldiven, kış başlıkları, kışlık botlar, yiyecek ve hijyen malzemeleri olduğunu kaydeden Aydöner, "Bugün 200 kişiyi hedefledik. Şu ana kadar 70 kadar kişiye ulaştık. Burayı tamamladıktan sonra Toronto'ya geçip orada da ihtiyacı olanlara elimizdekileri vereceğiz. Bu pazar günümüzü böyle değerlendiriyor ve bu ülkenin sokakta kalmış, muhtaç evlatlarına yardım ediyoruz. Zira bu ülke de bize çok şey verdi." diye konuştu.



Sıcak çorbalarla içleri ısındı



-15 santigrat derecede sokakta yaşayan evsiz ve kimsesizlere, evlerinde pişirdikleri sıcak çorba, makarna, börek, sandviç ve meyveleri dağıtan yardımseverler, küçük torbalara koydukları ağrı kesici, diş fırçası, diş macunu, tıraş bıçağı, tıraş sabunu ve hijyen malzemelerini de ihtiyaç sahiplerine verdiler.



Aşırı soğuğa rağmen üzerinde sadece bir gömlek olan özürlü bir gence rastlayan grup, genci adeta tepeden tırnağa giydirip, karnını doyurdular. İçindeki sıvıyı sıcak tutan kahve kupalarına doldurdukları sıcak çorbaları da dağıtan grup, Hamilton kentinin ana caddelerinde rastladıkları herkese ihtiyaçlarını da sordu.



Suriyeli mülteci aileye yardım



Yardımların dağıtıldığı sırada bir kadının doğum günü olduğunu öğrenen grup, yakınlardaki bir pastacıdan küçük bir pasta alarak, kar üzerinde doğum günü kutlaması yaptı. Kutlamanın ardından yüzü gülen kadına, ihtiyacı olan kışlık giyecek ve diğer malzemelerden de verildi.



Öte yandan bir süre önce Kanada Hükümeti tarafından ülkeye getirilen Suriyeli mültecilerden olduğu öğrenilen bir karı-kocaya rastlayan yardımseverler, ailenin istediği tüm malzemeleri temin ettiler.



Ailenin adresini de alan dergah gönüllüleri, kendilerine daha sonra başka yardımlarda bulunacaklarını da ifade ettiler.

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