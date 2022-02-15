Kanada'da protestoculara tutumundan ötürü eleştirilen Ottawa polis şefi istifa etti - Son Dakika

Kanada'nın başkenti Ottawa'da 29 Ocak'tan bu yana devam eden aşı karşıtı protestolara karşı sergilediği tutum nedeniyle eleştirilen Ottawa Polis Şefi Peter Sloly görevinden ayrıldı.

Sloly'nin sabah saatlerinde toplanan Ottawa Polis Kuruluna sunduğu istifasının kabul edildiği bildirildi.

Sloly'nin istifası, Ottawa şehir merkezinde devam eden kamyon şoförü protestolarını ele almasına yönelik eleştirilerin arkasından geldi.

Protestolar da parlamento binası çevresinde kamp kuran ve hiçbir ayrılma belirtisi göstermeyen göstericilerle 19. güne ulaştı.

Ottawa Polis Şefi olarak Ağustos 2019'da göreve başlayan Sloly'nin sözleşmesi 2024 yılında sona erecekti.

Sloly, protestolara bakış açısını eleştirenlere karşı, Washington'daki ABD Kongre Binası baskınında olduğu gibi kan dökülmesini önlemeye çalıştığı cevabını veriyordu.

-Protestoculara ABD'den destek

Bu arada aşı karşıtı protestoculara yardım için bağış kampanyası açılan bir site, bilgisayar korsanları tarafından hacklendi.

CBC'nin haberine göre, GiveSendGo isimli sitede açılan kampanyadaki tüm bilgiler korsanların eline geçti.

Habere göre sitedeki kampanyada protestoculara ABD'den yoğun yardım geldi.

ABD'den 51 bin 670 kişi toplamda 3 milyon 630 bin Kanada doları, ülke içinden 36 bin 200 kişi de 4 milyon 310 bin dolar bağışta bulundu.

Kampanyaya ABD'nin dışında İngiltere, Avustralya, Almanya, İsviçre, Hollanda, Fransa, İsrail, Danimarka ve Norveç gibi ülkelerden binlerce kişi bağışta bulundu.

-Devletin el koyma ihtimaline karşı yeni bir sitem keşfettiler

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun dün uygulamaya koyduğu Acil Durumlar Yasası gereğince, yasadışı eylemlere destek amacıyla düzenlenecek bağış kampanyalarındaki paralara el konulacağı açıklanmıştı.

Yeni uygulama ile bankalar, 10 bin Kanada doları ve üzeri bağışları, ülkenin kara para aklama ve terörün finansmanı konusundaki ana izleyicisi olan Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi'ne bildirmek zorunda.

Acil Durumlar Yasası, bankalara 'şüpheli' hesapları ve işlemleri derhal durdurma ve dondurma yetkisi de veriyor.

Hükümetin kitleler için kaynak sağlayan internet sitelerini teröre mali destek denetimine tabii tutma kararı alması üzerine yeni bir bağış sistemi geliştiren protestocular, 'Aile Harcama Desteği' adı altında topladıkları paraları doğrudan protestoculara ve ailelerine ulaştırmaya başladı.

Açılan kampanyaya küçük miktarlarda bağış yapılmasını isteyen aşırı sağcı grup liderlerinden Pat King, sosyal medya üzerinden düzenlediği basın toplantısında bağışçıları 5 bin Kanada dolarını geçmemeleri konusunda uyardı.