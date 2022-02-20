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Kanada polisinin aşı karşıtı protestoculara yönelik operasyonları sürüyor - Son Dakika

Kanada polisinin aşı karşıtı protestoculara yönelik operasyonları sürüyor

20.02.2022 20:21
Kanada polisinin aşı karşıtı protestoculara yönelik operasyonları sürüyor

Kanada'nın başkenti Ottawa'da, Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı karşıtı eylemcilerin 23 gündür devam eden protestolarına karşı güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlar sürüyor.

Kanada'nın başkenti Ottawa'da, Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı karşıtı eylemcilerin 23 gündür devam eden protestolarına karşı güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlar sürüyor.

Ottawa'da cuma akşam polisin başlattığı operasyonlarda, parlamento ve senato binası ile devlet kurumlarının çevresindeki protestoculara ait araçlar çekildi.

Polisin gözaltına aldığı eylemci sayısı 190'ı geçerken, parlamento binası yakınına girmek isteyen göstericilere izin verilmedi.

Ottawa Polisi, eylemin başından bu yana 4 bine yakın trafik kuralı ihlal cezası keserken, 22 araç plakasına el konuldu ve 11 Ticari Araç Operatörü Ruhsatı da askıya alındı.

Ottawa Polis Teşkilatına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, "İşgal edilen yasa dışı protesto alanı ve çevresindeki polis varlığını sürdürmeye devam ediyoruz." ve "Geri kazanılan zeminin kaybolmamasını sağlamak için çitler kullanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu arada Ottawa'nın geçici polis şefi Steve Bell, polisin, üç haftadan fazla süredir işgal altındaki alanları temizlemek için tekrarlanan uyarıları görmezden gelen göstericiler karşısında daha fazla güç kullanmaktan başka seçeneğinin olmadığını söyledi.

Bir kadının hayatını kaybettiği iddiaları gerçek çıkmadı

Polisin cuma günü başlattığı operasyonlarda, eylemci bir kadının atlı polislerce yaralandığı ve hastanede hayatını kaybettiği iddiaları doğru çıkmadı.

Kadının yakınlarının sosyal medya paylaşımlarında, "Şu anda iyi, bir yatakta horlayarak dinleniyor." başlığıyla video yayımladıkları bildirildi.

Ottawa polisi ve sağlık görevlileri de operasyonlarda kimsenin ölmediğini duyurdu.

Ottawa İlkyardım Şefi Pierre Poirier yaptığı açıklamada, cuma günü güvenli bölgeden 18 kişinin hayati tehlikesi olmayan yaralanmalarla hastaneye nakledildiğini ancak herhangi bir can kaybı kaydedilmediğini söyledi.

Zarar gören esnafa geri ödemesiz 10 bin Kanada doları verilecek

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ottawa'daki eylemler sırasında iş yerleri zarar gören veya ticari faaliyetine devam edemeyen esnafa, federal bütçeden geri ödemesiz 10 bin Kanada doları yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Trudeau, "Üç haftadır, Ottawa şehir merkezindeki işletmeler ablukalar ve işgaller nedeniyle güvenli bir şekilde açılamıyor veya faaliyet gösteremiyor. Bu yasa dışı faaliyetler işleri tehlikeye attı, toplulukları taciz etti ve işletme sahipleri için önemli mali kayıplara neden oldu. Normal seviyelerde faaliyet gösteremeyen işletmeler için fon sağladık." ifadelerine yer verdi.

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Kanada, Ottawa, Medya, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada polisinin aşı karşıtı protestoculara yönelik operasyonları sürüyor - Son Dakika


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