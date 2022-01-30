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Kanadalı kamyoncular aşı karşıtı protestolarına devam ediyor - Son Dakika

Kanadalı kamyoncular aşı karşıtı protestolarına devam ediyor

30.01.2022 23:02

- Kanadalı kamyoncular aşı karşıtı protestolarına devam ediyor Kanada'da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottowa'daki protestolarına devam ediyor.

- Kanadalı kamyoncular aşı karşıtı protestolarına devam ediyor

OTTAWA - Kanada'da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottowa'daki protestolarına devam ediyor.

Kanada'da ABD sınırını geçmek isteyen kamyoncular için Covid-19 aşısı zorunlu getirilmesinin ardından karara tepki amacıyla ülkenin farklı noktalarından "Özgürlük Konvoyu" adıyla yol çıkan yüzlerce kamyon sürücüsü, dün başkent Ottowa'ya varmıştı. Kamyoncular, bugünde aşı karşıtı gösterilerine Parlamento Tepesi ve çevresinde devam ederken, kamyon ve tırlar nedeniyle bölgedeki çok sayıda yolda trafik kilitlendi.

Ottawa polisi tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinde çok sayıda polisin görev aldığı ve trafik akışının polis tarafından kontrol edildiği ifade edildi. Açıklamada, protesto nedeniyle çok sayıda cezai soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Yasa dışı davranışlara müsamaha gösterilmeyecek ve tam olarak soruşturulacaktır" denildi.

Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson ise bazı protestocuların bir aşevinde çalışan personeli taciz ettiğini ve kapalı mekanda maske zorunluluğuna uymayı reddettikleri için restoranlar tarafından geri çevrildikten sonra ücretsiz yemek talep ettiklerini aktardı.

Öte yandan kamyoncular için başlatılan GoFundMe adlı kampanya ile bugüne kadar 100 bin bağışçıdan 7 milyon Kanada dolarından fazla bağış topladığı ifade edildi.

Kanadalı kamyoncular aşı karşıtı protestolarına devam ediyor
Kanadalı kamyoncular aşı karşıtı protestolarına devam ediyor
Kanadalı kamyoncular aşı karşıtı protestolarına devam ediyor

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Özgürlük Konvoyu, Protesto, Ottawa, Kanada, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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