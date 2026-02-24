Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Kanal D muhabiri Kübra Aydın, bir sakatatçıda yaptığı haber çekimi sırasında zor anlar yaşadı. Sakatattan hoşlanmayan Aydın, haber sunumu sırasında şekilden şekile girdi.

ADETA BİR SIVAV GİBİ

Haber için sakatatçıya giden Aydın, sakatattan nefret ettiğini ve bu nedenle çekim sürecinin beklediği gibi ilerlemediğini ifade etti. O anların kendisi için adeta bir sınav gibi geçerken yaşadığı zorluğu takipçilerine aktardı. Aydın'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.