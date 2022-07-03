Kanala düşen çocuğu, gençler kurtardı - Son Dakika
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Kanala düşen çocuğu, gençler kurtardı

03.07.2022 12:15
Kanala düşen çocuğu, gençler kurtardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kanala düşen çocuğu gençler dayanışmayla kurtardı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kanala düşen çocuğu gençler dayanışmayla kurtardı.

Olay, Gazipaşa ve Mithatpaşa Mahallesi arasında kalan Paşalar Sekisindeki sulama kanalında meydana geldi. Gazipaşa Bulvarı üzerinde bulunan kaldırımda annesinin elini tutarak yürüyen ismi öğrenilemeyen 6 yaşındaki çocuk birden dengesini kaybederek, kanala düştü. Suda sürüklenen çocuğu için yardım edilmesi için bağıran annenin imdadına yoldan geçen gençler yetişti. Soğuk ve hızlı akan suda çocuğu kurtarmak için ip tutan gençlerden ikisi suya atladı. Sürüklenen çocuğu suda yakalayan gençler kıyıda bekleyen arkadaşlarına verdi. Çocuğu ölümün kıyısından alan gençler annesine teslim etti. Annesine sarılan çocuğun büyük korku yaşadığı görüldü.

Olayın tanığı olan Ali Taş, 6-7 yaşında bir çocuğun suya düştüğünü, gençlerin kurtardığını anlattı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Gazipaşa, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kanala düşen çocuğu, gençler kurtardı - Son Dakika

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