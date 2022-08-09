Avustralya'da 139 Yeni Tür Tanımlandı

KANBERRA, 9 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya'nın ulusal bilim ajansı olan İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO), geçen yıl "biyoçeşitlilik için bir kazanç" olarak gördüğü 100'den fazla yeni türü adlandırdığını ve tanımladığını açıkladı. Avustralya'nın başkenti Kanberra'daki CSIRO'dan araştırmacılar, son 12 ayda 139 yeni tür tanımladı ve bunları bilimsel dergilerde açıkladı. Avustralya'nın en nadir kelebek türlerinden birini koruyan bir karınca türünün de dahil olduğu listede 131 böcek ve omurgasız, dört balık, üç bitki ve bir kurbağa türü yer alıyor.

İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) tarafından sağlanan fotoğrafta, Avustralya'nın Queensland eyaletinde, Undara Volkanik Ulusal Parkı'ndaki lav mağaralarında bulunan iki yeni bit türünden biri görülüyor, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: CSIRO/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) tarafından sağlanan fotoğrafta, yeni adlandırılmış Anonychomyrma inclinata karıncası görülüyor, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: CSIRO/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)