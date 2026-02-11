Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze töreni programı belli oldu - Son Dakika
Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze töreni programı belli oldu

11.02.2026 16:30
Hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze töreni programı açıklandı. Eşi Hicran Akın, cenazenin 12 Şubat 2026 Perşembe günü ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nde kılınacağını ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu.

45 yaşında hayatını kaybeden Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze törenine ilişkin detaylar netleşti. Eşi Hicran Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada törenin tarih ve yer bilgilerini paylaşarak sevenlerine baş sağlığı diledi.

Hicran Akın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kanbolat Görkem Arslan vefat etmiştir. Cenazesi 12 Şubat 2026 Perşembe günü ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

POYRAZ KARAYEL DİZİSİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Kariyerine 2004 yılında 'Çemberimde Gül Oya' dizisiyle adım atan Arslan, 'Hatırla Sevgili' dizisinde canlandırdığı Mahir Çayan karakteriyle hafızalara kazındı. Son dönemde ise tarihi dizilerdeki performansıyla dikkat çekti. 'Kuruluş Osman'da Saru Batu Savcı, 'Destan'da Saltuk Beg ve 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Gümüştekin karakterlerine hayat verdi. En son 'Yabani' dizisinde İskender rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Kanbolat Görkem Arslan, Poyraz Karayel, Zincirlikuyu, Magazin, Hicran, Yaşam, Son Dakika

