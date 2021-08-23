KANDAHAR - Taliban son iki günde 900'den fazla mahkumu serbest bıraktı - Son Dakika

Taliban, ülkenin beş ilinde eski Afgan hükümeti tarafından tutuklanan 900'den fazla mahkumu serbest bıraktı.

Yerel kaynaklara göre, son iki günde Afganistan'ın beş ilinde 900'den fazla mahkum serbest bırakıldı.

Yerel kaynaklar Nimroz, Gazne, Faryab ve Rozgan için kesin rakam veremezken, Kandahar'da serbest bırakılan tutuklu sayısının 220 olduğunu söylediler.

Taliban Afganistan'ın kontrolünü ele geçirdiğinden beri, hapishanelerdeki mahkumları serbest bırakmaya devam ediyor.