Kandilli Belediyesi çalışanlarının maaşlarına yüzde 30 zam

Zonguldak Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediyesi ile Belediye-İş sendikası arasında 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Kandilli Belediyesi Personel Limited Şirketi ile Belediye-İş sendikası arasında işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imza törenine, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın ve Belediye-İş Sendikası Şube Başkan Yardımcısı Hasan Aydın katıldı. 2 yıl geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi'ne göre, personele asgari ücretin yüzde 30 fazlası (ortalama 3600 TL) maaş, yılda 13 yevmiye tutarında 4 ikramiyenin yanı sıra, yeni sosyal haklar ve var olan sosyal haklarda iyileştirme yapıldı. Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, çalışanların yapılan zam ile birlikte alacakları maaşları aileleri ile birlikte güzel günlerde harcamalarını diledi. Başkan aydın konuşmasında "Kandilli Belde'mize yaptığımız hizmetleri çalışanlarımızın emekleri ve alın teri ile sunuyoruz. Çalışanlarımız en iyi maaşları hak etmekteler. Bizde yetkili sendikamızla yaptığımız görüşmelerde çalışanlarımızın maaşlarına en yüksek oranda iyileştirme yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu vesile ile tüm çalışanlarımıza beldemize yapılan hizmetlere sundukları katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Yaklaşık 7 yıldır olduğu gibi çalışanlarımızla birlikte Kandilli'mizin eksiklerinin giderilmesi ve beldemizin gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK