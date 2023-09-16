Kandıra'da korkunç olay: Başı, ayağı ve eli kesilmiş kadın cesedi kıyıya vurdu - Son Dakika

Kandıra'da korkunç olay: Başı, ayağı ve eli kesilmiş kadın cesedi kıyıya vurdu

Son Güncelleme: 16.09.2023 07:30

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, eli, ayağı ve başı olmayan bir kadın cesedi dün sahile vurdu. Olay yerine gelen ekipler, cesedin kimliğini tespit edemedi. Dehşet verici görüntüler ise olayın vahametini ortaya koydu.

Dün Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Sardala Koyu mevkiinde dolaşan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ceset olduğunu tespit etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kandıra'da el, ayak ve başı olmayan kadın cesedi sahile vurdu

BİR KADINA AİT

Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme başlattı. Kadına ait olduğu belirlenen cesedin, başı, el ve ayaklarının olmadığı öğrenildi.

Kandıra'da el, ayak ve başı olmayan kadın cesedi sahile vurdu

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Kimliğinin tespit edilemediği ceset otopsiye alındı. Olaya ilişkin dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde ellerinin, ayaklarının ve başının olmadığı görülen cesedin, sahile vurduğu görülüyor.

Kandıra'da el, ayak ve başı olmayan kadın cesedi sahile vurdu
Kaynak: İHA

Kandıra, Kocaeli, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kandıra'da korkunç olay: Başı, ayağı ve eli kesilmiş kadın cesedi kıyıya vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kandıra'da korkunç olay: Başı, ayağı ve eli kesilmiş kadın cesedi kıyıya vurdu - Son Dakika
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