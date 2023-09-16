Kandıra'da korkunç olay: Başı, ayağı ve eli kesilmiş kadın cesedi kıyıya vurdu

Dün Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Sardala Koyu mevkiinde dolaşan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ceset olduğunu tespit etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KADINA AİT

Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme başlattı. Kadına ait olduğu belirlenen cesedin, başı, el ve ayaklarının olmadığı öğrenildi.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Kimliğinin tespit edilemediği ceset otopsiye alındı. Olaya ilişkin dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde ellerinin, ayaklarının ve başının olmadığı görülen cesedin, sahile vurduğu görülüyor.