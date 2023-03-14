Kanser hastası annesini darp eden ağabeyini öldüren lise öğrencisi beraat etti - Son Dakika
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Kanser hastası annesini darp eden ağabeyini öldüren lise öğrencisi beraat etti

14.03.2023 16:29

Kanser hastası annesini darp eden ağabeyini öldüren lise öğrencisi beraat etti Samsun'da kanser hastası annesini darp eden ağabeyini, 7 yerinden bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi çocuğun, yargılandığı mahkemenin ilk duruşmasında 'nefsi müdafaada bulunduğu'...

Kanser hastası annesini darp eden ağabeyini öldüren lise öğrencisi beraat etti

SAMSUN - Samsun'da kanser hastası annesini darp eden ağabeyini, 7 yerinden bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi çocuğun, yargılandığı mahkemenin ilk duruşmasında 'nefsi müdafaada bulunduğu' gerekçesiyle beraatine ve tahliyesine karar verildi.

Olay, Atakum ilçesinin İstiklal Mahallesi'nde 31 Ocak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki T.S., evlerinde annesi Gülhatun S.'yi para ve sigara isteyip yumruklayan ağabeyi Ali Kenan S.'nin "Bu kadını öldüreceğim" diye bağırdığını duyunca, annesinin feryadı üzerine eline bıçak alıp yardımına koştu. Bu sırada ağabeyinin annesini yumrukladığını gören lise son sınıf öğrencisi T.S., annesini kurtarmak için ağabeyine bıçakla saldırdı. 7 yerinden bıçaklanan Ali Kenan S., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali Kenan S., ameliyata alındı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Gülhatun S. ise darp sonucu kafasından yaralandı.

T.S., polis tarafından gözaltına alınıp Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan lise öğrencisi T.S. 01 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Lise son sınıf öğrencisi T.S. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında kendini savunan T.S., "Olay sırasında odamdayken ağabeyimin 'Bu kadını öldüreceğim' diye bağırdığını duydum. Annemin 'Oğlum yetiş bu beni öldürecek' diye sesini duyunca yardımına koştum. Ağabeyime sarıldım ancak beni odadan itti.

Annemi kurtarmak için ağabeyimin kolunu tutunca beni tekrar itti. Ben de ağabeyimin odasındaki dolaptan bıçağı aldım. Ağabeyime bıçağı göstererek annemi bırakmasını istedim. Bu sırada ağabeyim bana saldırdı. Gözlerimi kapatarak kendimi korumak için bıçağı rast gele salmamaya başladım. Annem ağabeyimin yarasına tampon yaparken ben de ambulansı ve polisi arayıp yardım istedim. Ağabeyimi öldürmek gibi bir amacım yoktu. Ağabeyim uyuşturucu kullanınca ikinci bir kişiliğe geçiyordu. Başka bir kişiliğe sahip oluyordu. Öldürmek amacım yoktu. Pişmanım" diye gözyaşı döküp ağladı.

Anne Gülhatun T. ise "Çocuğum tamamen beni kurtarmak için hareket etti. Sesimi duyunca geldi. Oğlumdan şikayetçi değilim. Oğlumun cezalandırılmasını istemiyorum. Ne olur oğlumu kurtarın" dedi.

Savcı mütalaasında sanığın, bıçak darbelerinden 3'ünün ölümcül bölgelerde olmasından dolayı meşru müdafaa sınırlarının yasal koşulların oluşmaması ve ağır haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Liseli T.S.'nin avukatı Giray Güneş ise, "T.S. annesini kurtarmak için hareket etmiş. Olay anında korku ve panik içinde sınır aşılmış olabilir. Müvekkil polis ve ambulansa haber vermiş. Annesini ile ağabeyinin yarasına tampon yapmış. Kesinlikle müvekkilimin öldürme kastı yoktur. Hakkında beraat kararı verilmesini ve tutuksuz yargılanmasını talep ederiz. Lise son sınıf okuyan ve üniversite sınavına girecek bir çocuktur. Beraatini ve tahliyesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mahkeme, lise öğrencisi T.S.'nin 'nefsi müdafaa şartları altında ağabeyini öldürdüğü' kanaatine vararak oy çokluğuyla beraatine ve tahliyesine karar verdi.

Kaynak: İHA
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Ali Kenan, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kanser hastası annesini darp eden ağabeyini öldüren lise öğrencisi beraat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanser hastası annesini darp eden ağabeyini öldüren lise öğrencisi beraat etti - Son Dakika
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