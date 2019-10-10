Kanserle mücadeleye dikkat çekmek için bisikletle İngiltere'den Fethiye'ye geldi

Kanserle mücadeleye dikkat çekmek için İngiltere'den bisikletle yola çıkan 73 yaşındaki Peter Simpson, 37 günde Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. İngiliz ve Türk komşuları Simpson'u 'Wellcome Peter' yazılarıyla karşıladı.



Yaşamını Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'nde sürdüren Peter Simpson, İngiltere'den bisikletle yola çıkmasının sebebini kanserle mücadeleye dikkat çekmek olduğunu ifade etti. Peter'i çiçekle karşılayan Yeşilüzümlü Muhtarı Erkan Arıcan, "Kanserle mücadele gibi önemli bir konuya dikkat çekmek için İngiltere'den Yeşilüzümlü'ye geldi. Ailesiyle birlikte burada yaşamını sürdürüyor. İngiliz ve Türk vatandaşlarla birlikte Peter'e 'hoş geldin' dedik. Bu vesileyle böyle bir sosyal projeye destek veren Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya da teşekkür ediyorum" dedi.



Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdiresi Halime Ok ise, Fethiye Belediyesi'nin bu tür sosyal projelere her zaman destek verdiğini dile getirerek, "Peter'in 37 günde İngiltere'den buraya gelmesi gerçekten çok önemli. Burada kanserle mücadele gibi önem arz eden bir konuya dikkat çekiyor. Burada bizlerle birlikte İngiliz ve Türk komşuları Peter'i karşılaması da çok hoş oldu. Ben kendisini kutluyorum" dedi.



İngiltere'den 37 günde Fethiye'ye gelen 73 yaşındaki Peter Simpson ise, "Yolda çok farklı şeyler yaşadım. Romanya'da çocukların arkamdan koşmasını unutamıyorum. Kanserle mücadeleye bu şekilde dikkat çekmek istedik. Yeşilüzümlü'ye gelmek çok güzel" dedi. Peter'i eşi Rosie Simpson da karşılarken, ikilinin sarılarak özlem giderdiği görüldü. Peter kendisini karşılayan dostlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - MUĞLA