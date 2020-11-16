Kanserli hücrelerin düşmanı, İzmit'te oluşturulan bahçede yetişecek - Son Dakika

Kanserli hücrelerin düşmanı, İzmit'te oluşturulan bahçede yetişecek

16.11.2020 14:53
Kanserli hücrelerin düşmanı, İzmit'te oluşturulan bahçede yetişecek, System.String[]

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve kansere karşı olumlu etkileri nedeniyle "Süper Meyve" olarak bilinen Aronya bitkisinin yaygınlaşarak çiftçilere katkı sunması amacıyla İzmit'te oluşturulan Alternatif Ürünler Bahçesi'ne Aronya fidanları dikildi.

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve kansere karşı olumlu etkileri nedeniyle "Süper Meyve" olarak bilinen Aronya bitkisinin yaygınlaşarak çiftçilere katkı sunması amacıyla İzmit'te oluşturulan Alternatif Ürünler Bahçesi'ne Aronya fidanları dikildi.

İnsan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeni ile halk arasında 'Süper Meyve' diye adlandırılan Aronya bitkisi Kocaeli'deki ilk dikimi İzmit'te oluşturulan Alternatif Ürünler Bahçesine gerçekleştirildi. Anavatanı Kuzey Amerika olan, kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok hastalığın ilacı olarak bilinen Aronya bitkisinin ilaç sanayinde kullanılmasından yola çıkan İzmit Belediyesi, çiftçileri alternatif ürünlere yönlendirerek gelir kaynaklarını arttırmak amacıyla kentteki ilk aranya bahçesini oluşturdu. Çalışma kapsamında Kırsal Hizmetler Ekipleri tarafından Emirhan Mahallesi'nde yaklaşık 4 dönüm alana kurulan Alternatif Ürünler Bahçesi'nde toplam 650 adet Aronya fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Çiftçimize katma değeri yüksek bir gelir kaynağı oluşturacak

Oluşturulan bahçede çiftçiler ile ilk fidanların dikilmesi törenine katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, pandemiyle beraber alternatif ürünlerin, doğal içerikleri zengin ürünlerin, özellikle antioksidan özellikleri fazla olan ürünlerin kadar rağbet kazandığını söyledi. Başkan Hürriyet, "Bağışıklık sistemimizi güçlendirici, vücut direncimizi daha sağlam hale getirici ürünlere yöneldi insanlarımız. Bir de tabi ki doğal ürün, doğal üretim. Kimyasal maddelerle ya da kimyasal ilaçlarla zehirlenmediği, kendi koşullarında doğanın bize verdiği nimetler içerisinde kendi koşullarında ürünlerimizin yetiştirildiği alanlara ve o ürünlere yöneliyor insanımız haklı olarak. Biz de olabildiğince yerli üretime, yerli tohuma ve tabi ki bunun doğal üretimine dikkat çekmek istiyoruz. Çalışmalarımızı hep bu yönde ilerletiyoruz. Bölgemize, çiftçimize katma değeri yüksek bir gelir kaynağı oluşturmak amacıyla kurulan bu bahçemizde toplamda 650 adet Viking ve Nero çeşidi Aronya fidanını dikeceğiz" diye konuştu.

'Aronya tamamen doğal bir ürün'

Aronya meyvesinin içerisindeki antioksidan değerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Hürriyet, "İçerisinde en yüksek antioksidan değerlere sahip olan Aronya, sanayi ve eczacılıkta çok önemli. Önemli pazar payıdır. Sanayi ve eczacılıkta kullanılır. Mineral ve vitamin zenginliğiyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kalp hastalıkları ve kanseri önleme potansiyeli olduğu da tüm çevrelerce biliniyor. Meyve suyu, çay, sos, reçel, dondurma gibi farklı farklı şekillerde Aronya'yı tüketebiliyoruz. Çok geniş bir yelpazesi var. Ayrıca besin renklendirilmesi ve besin takviyesinde de Aronya tamamen doğal bir ürün" şeklinde konuştu.

Yerel buğday tohumları toprakla buluştu

Hürriyet, Aronya fidanlarının dikiminden sonra Ambarcı Mahallesi'ne giderek Yerel Buğday Tohumu Deneme Projesi kapsamında yerel buğday tohumu dikimi gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Kanserli hücrelerin düşmanı, İzmit'te oluşturulan bahçede yetişecek
Kanserli hücrelerin düşmanı, İzmit'te oluşturulan bahçede yetişecek
Kanserli hücrelerin düşmanı, İzmit'te oluşturulan bahçede yetişecek
Kanserli hücrelerin düşmanı, İzmit'te oluşturulan bahçede yetişecek
Kanserli hücrelerin düşmanı, İzmit'te oluşturulan bahçede yetişecek
Kanserli hücrelerin düşmanı, İzmit'te oluşturulan bahçede yetişecek

Hürriyet, Kocaeli, İzmit, Kalp, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kanserli hücrelerin düşmanı, İzmit'te oluşturulan bahçede yetişecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti "Icardi'nin beni kıskandığını sanmıyorum" diyen Wanda Nara'nın paylaşımı 200 binden fazla beğeni aldı Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi Oğluna "Annenizin yanına gidiyorum" mesajı atan baba cami derneğinde asılı halde bulundu Bakan Soylu, koronayla mücadele sürecini anlattı: Bana dokunmaz diyordum, insanı yere seriyor Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Okullar tamamen açılacak mı?" sorusuna yanıt: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor
Pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan çarpıcı itiraf: Eşimin beni kıskandığını sanmıyorum Pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan çarpıcı itiraf: Eşimin beni kıskandığını sanmıyorum         
15:06
Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldı Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldı         
14:58
Hakkari'de uzman çavuş teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu Hakkari'de uzman çavuş teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu         
14:35
Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Mehmet Yalçınkaya, "Aşkımla yeni bir proje" deyip kızıyla pozunu paylaştı         
14:19
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, Akşener'in Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, Akşener'in "İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açıldı" iddiasını yalanladı         
13:50
Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık         
13:31
iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu         
13:01
Meksika'da selde mahsur kalan köpeğin kurtarılma anı duygusal anlara yol açtı Meksika'da selde mahsur kalan köpeğin kurtarılma anı duygusal anlara yol açtı         
12:45
Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu         
12:16
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
"Bu cami benim" diyen kadının yaptıkları yüzünden camiye gelenlerin sayısı 5 kişiye kadar düştü         
12:07
Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti         
11:32
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında 2 bomba iddia Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında 2 bomba iddia         
11:05
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 15:21:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanserli hücrelerin düşmanı, İzmit'te oluşturulan bahçede yetişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei