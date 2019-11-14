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Kantin ve yemekhane görevlilerine hijyen eğitimi

6 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından üniversitenin kantin işletmelerine ve yemekhane görevlilerine yönelik hijyen eğitimi verildi.

Kantin ve yemekhane görevlilerine hijyen eğitimi, System.String[]

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından üniversitenin kantin işletmelerine ve yemekhane görevlilerine yönelik hijyen eğitimi verildi.


Üniversitenin akademisyenlerince verilen eğitimler, Fen Edebiyat Fakültesi dersliklerinde gerçekleşti. Programda Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen tarafından "İşletmelerde Bulaşıcı Hastalıklar", Dr. Öğretim Üyesi Hatice Öntürk tarafından "İşletmelerde Temizlik, Ön Bakım, Tutum ve Davranış", Dr. Öğretim Üyesi Zeki Uçar tarafından "Kurumsal İşletmelerde Müşteri Memnuniyeti" ve Öğretim Görevlisi Esma Kendilci tarafından ise "Hijyen ve Gıda Hijyeni" konulu eğitimler verildi.


Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, eğitimin başarılı geçtiğini ve eğitime katılanlara katılım belgelerinin ilerleyen tarihlerde verileceğini belirtti. - BİTLİS

Eren Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:41 Kaynak: İHA
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