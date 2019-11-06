Kanuni, ismini taşıyan okulda anıldı

SİVAS (İHA) Osmanlı Devleti'nin 10'uncu padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman'ın doğum günü nedeniyle adını taşıyan Sivas Kanuni İlkokulu'nda anma programı düzenlendi.



Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra veliler de yoğun ilgi gösterdi.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi.



Programda konuşan Okul Müdürü Numan Kartal, "Okulumuza ismi verilen tarihimizin önemli şahsiyetlerinden 10'uncu Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman yani Muhteşem Süleyman'ı anmak ve doğum gününü kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun 10'uncu padişahı olan Kanuni, 89'uncu İslam halifesidir. Batı'da Muhteşem Süleyman, Doğu'da ise adaletli yönetimine atfen Kanuni Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir. 1520'den 1566'daki ölümüne kadar, yaklaşık 46 yıl boyunca padişahlık yapan ve 13 kez sefere çıkan Kanuni'nin çeşitli rivayetler olsa da doğum tarihi 6 Kasım 1494, Trabzon'dur" dedi.



Okul Müdürü Kartal, konuşmasını şu ifadelerle devam ettirdi: "Kendisine 'Kanuni' denmesi, yeni kanunlar icat etmesinden değil, mevcut kanunları yazdırtıp çok sıkı bir şekilde tatbik etmesinden dolayıdır. Kanuni Sultan Süleyman, tahta çıktığı sırada Osmanlı Devleti dünyanın en zengin ve en güçlü devleti konumundaydı. Babası Yavuz Sultan Selim'in ölümü ve kendisinin padişah olması, 'Aslan öldü, yerine kuzu geçti' diye düşünen Avrupalıları sevindiriyordu. Ancak Avrupalılar, çok geçmeden hayal kırıklığına uğradılar. Hayatı seferlerde geçen, Kanuni Sultan Süleyman 72 yaşında Zigetvar, Macaristan seferinde vefat etti ve 28 Kasım 1566 yılında Süleymaniye Camii, İstanbul'a defnedilmiştir. Tarihi çok önemli şahsiyetlerle dolu bu milletin önemli değerlerinden biri olan Kanuni Sultan Süleyman'ı saygı, sevgi ve minnetle anıyor, okulumuzda isminin var olmasından dolayı onur duyuyoruz. Yaptığımız bu etkinliğin temel amacı okulumuza ismi verilen Kanuni Sultan Süleyman'ı öğrencilerimize tanıtmak ve okulumuzun isminin nereden geldiğini bilmelerini sağlamaktır."



Düzenlenen programda minik öğrenciler, padişah kostümü giyerek Kanuni'yi canlandırdı ve hayatını anlattı. Şiirlerin de okunduğu programda Sivas Belediyesi Mehteran takımının gösterisi izleyenlerden tam not aldı.



Program Osmanlı döneminde dünyaya gelen şehzadeler için yapılan yemek ikramı ile son buldu. - SİVAS