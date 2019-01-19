Son Dakika Haberleri: Kanyonda Kaybolan Üniversite Öğrencisinin Cesedine Ulaşıldı

Kanyonda Kaybolan Üniversite Öğrencisinin Cesedine Ulaşıldı

16 dakika önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yaparken kaybolan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'in cesedine ulaşıldı.

Kanyonda Kaybolan Üniversite Öğrencisinin Cesedine Ulaşıldı, System.String[]
Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yaparken kaybolan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'in cesedine ulaşıldı.

Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda 5 gün önce kamp yapmaya giden ve o günden sonra kendisinden haber alınamayan Hojayev (20) için arama çalışmaları başlatılmış, iki gün önce de öğrencinin cesedinin, sarp kayalıkların yaklaşık 200 metre aşağısında olduğu belirlenmişti.

AFAD ekiplerinin 3 gün boyunca yürüttüğü çalışmalar sonucu, üniversiteli gencin cesedinin bulunduğu yere ulaşıldı. Sedye ile halatlara bağlanarak kanyondan çıkarılan Hojayev'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samsun'da 14 Ocak'ta Vezirköprü'ye giderek Şahinkaya Kanyonu'nda çadır kuran Hojayev'den haber alamayan yakınları, kanyonda tekne sahibi olan Muhittin Çataloğlu'na ulaşmıştı. Söz konusu alana giden Çataloğlu, gencin çadırı, çantası ve montunu bulmuş ancak Hojayev'i görememişti. Bunun üzerine kayıp gencin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:17 Kaynak: AA

Samsun, Şahinkaya Kanyonu, Vezirköprü, 3. Sayfa
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