Kanyonda sele kapılan Ekrem Öztürk öldü, 4 arkadaşını köylüler kurtardı

BİLECİK'te Mağara Araştırma Derneği üyesi 2'si kadın 5 kişi, Harmankaya kanyonunda yürüdükleri sırada sağanak yağmur nedeniyle sel meydana geldi. Üyelerden 4'ü yakındaki köyden gelenler tarafından kurtarılırken, sel sularına kapılan Ekrem Öztürk, ekiplerin 8 saatlik çalışmasının ardından kanyonda ölü olarak bulundu.

Eskişehir Mağara Araştırma Derneği üyesi olan Alper Yıldızlar, Arda Eyyüpoğlu, Gülşah Yağcıoğlu, Serpil Koç ve Ekrem Öztürk dün öğle sıralarında Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya kanyonuna gitti. Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek kanyonuna sonuna gelen grup, sağanak yağış nedeniyle mola vererek küçük bir mağaraya sığındı. Yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yola çıkan grup yoğun yağışın ardından meydana gelen sel sularının arasında kaldı. Farklı yerlere savrulan dernek üyelerinden Ekrem Öztürk suda kaybolurken, Serpil Koç kendi imkanlarıyla kanyondan çıkarak yaklaşık 5 kilometre yürüyüp Harmanköy'e gitti ve yardım istedi. Harmanköy'den gelenler yaklaşık 100 metre derinliğindeki kanyondaki Alper Yıldızlar, Arda Eyyüpoğlu ve Gülşah Yağcıoğlu'nu kurtardı. Serpil Koç, Bilecik Devlet Hastanesi'nde diğer 3 kişi ise Söğüt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

8 SAATTE CESEDİ BULUNDU

Dernek üyelerinden Ekrem Öztürk'ün kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Dün akşam 20.00 sıralarında kanyona inen kurtarma ekipleri sabah 04.00 sıralarında Öztürk'ün cansız bedenini kaybolduğu noktadan yaklaşık 500 metre ilerideki kayalıklar arasında buldu. Sabahın ilk ışıklarıyla halatla yukarı çekilen Öztürk'ün cesedi savcılık ve jandarma ekiplerinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

MUHTAR DORUK: KANYONA İZİNSİZ GİRMEK YASAK

Harmanköy muhtarı Metin Doruk, Eskişehir Mağara Araştırma Derneği'nden gelen 5 kişinin, kanyona girmek için Jandarma Komutanlığı'ndan izin alınarak kendisine de haber verilmesi gerektiğini söyledi. Dernek üyelerinden Serpil Koç'un bitkin halde köye kadar yürüdüğünü ve onun ihbarıyla 3 arkadaşının daha kurtarıldığını ifade eden Doruk, "Akşam üzeri yağış olduktan sonra, bu sel felaketi olmuş. Bizim bu arkadaşların kanyona girdiğinden bilgimiz, haberimiz yoktu. Köy muhtarlığı veya başka bir yere bildirmediler. İzin alınması gerekiyor. Muhtarlığa ve karakola bildirilmesi gerekiyor. Kötü hava şartlarında biz vatandaşları kanyona girmemeleri yönünde uyarıyoruz. Sel felaketinden sonra bir bayan arkadaş kurtulmuş buradan. Köye kadar kendisi yürüyerek geliyor. Sonra vatandaşlardan biri buluyor. Sonra bana haber verdiler. Köylüleri aldık geldik buraya. Kanyondaki 3 kişiyi daha kurtardık" dedi.

'ÜÇ KİŞİYİ KURTARDIK'

Dernek üyelerini kanyondan çıkaran köylülerden Ahmet Bağcı ise yaşananları şöyle anlattı: "Köyden ekibi kendi aramızda toplayıp geldik buraya. Müdahale etmeye çalıştık. Su çok yüksekti. Bir kişi yukarıdan ışık tuttu bize. Arkadaşlarla beraber yukarıya tırmandık. Girilmeyecek yerlere girdik. Bir kişiyi yukarıya yönlendirdik daha sonra aldık. Toplam 3 kişiyi kurtardık. 1 kişi de kendi imkanlarıyla kurtulmuş. Diğer arkadaşımızı da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Şuan onu almaya çalışıyorlar aşağıdan. Yaklaşık 100 metre aşağıda ve yol yok. Patika yollardan iplerle inerek almaya çalışıyorlar. Kurtardığımız arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre, Öğlende kanyona giriyorlar. Kanyonun yarısını geçiyorlar, daha sonra sele kapılıyorlar. Çıkışa 100 metre kala yakalanıyorlar. Bir kişi kendisi kurtuluyor. Köye nasıl ulaştığını da bilmiyoruz. 5 kilometre kadar bir mesafe, halsiz vaziyetteydi. Bize bir şeyler anlattı. Kalktık hemen geldik. Kendi imkanlarımızla kurtarmaya çalıştıkö

'ŞOKA GİRMİŞLERDİ'

Kurtarma çalışmalarına katılan Harmanköylü İbrahim Alan da dernek üyelerini bulduklarında şok halinde olduklarını ifade ederek, "İndiğimde bir ateş yakmışlardı, suya 10 metre yakınlıktaydı. Orayı iyi biliyorum. Şoka girmişlerdi. Önce bir yol açtım kendime, onları halatla yukarıya çıkardım. Büyük ihtimalle buradadır dedim. Yaklaşık 500 metre ilerisinde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu. Sol ayağı sıkışmıştı kayanın arasına. Tam suyun ortasında taş var. Taşa sırtüstü vurmuşö şeklinde konuştu.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Gece arama kurtarma çalışması

-AFAD ve jandarma ekipleri

-Sele kapılanları kurtaran köylülerle röp.

-Olay yeri genel görüntüsü

-Kanyonun görüntüsü

-Ekiplerin halatla kanyona inmesi

-Ekrem Öztürk'ün cesedinin yukarı çekilmesi

-Söğüt Devlet Hastanesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Cafer ELMAS-Oğuzhan DEMİR/BİLECİK,-

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