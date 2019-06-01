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Kapadokya Alan Başkanlığı Resmi Gazete'de yayımlandı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Kapadokya Alan Başkanlığı yönetimi Resmi Gazete'nin bugün ki sayısında yayımlandı.

Kapadokya Alan Başkanlığı Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Kapadokya Alan Başkanlığı yönetimi Resmi Gazete'nin bugün ki sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Kapadokya Alan Başkanlığı yönetimi bugün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kapadokya Alan Başkanlığı yönetiminin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ise AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe açıklamasında, "Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 1 Haziran 2019 Cumartesi tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yürürlüğe girmiştir. Kapadokya Alan Başşkanlığı Nevşehir'e ve hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz'de açıklamasında, "Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 1 Haziran 2019 Cumartesi tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek takdirleriyle yürürlüğe girmiştir. Kapadokya Alan Başkanlığı Nevşehir'imize, ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:52 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Kapadokya, Güncel
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