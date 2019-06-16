Kapadokya'da 9 kaçak yapı daha yıkılıyor
2 saat önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına dün itibarıyla yeniden başlandı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:00 Kaynak: İHA
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
bölgesinde kaçak yapıların yıkımına dün itibarıyla yeniden başlandı. Nevşehir
Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler sonrasında Kapadokya bölgesinde 9 kaçak yapının yıkımına başlandı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme
, Uçhisar
ve Ürgüp
ilçesine bağlı Ortahisar
beldelerinde tespit edilen 9 kaçak yapı yıkımı İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı ekipleri ve ilgili belediyelerce başladı. Kapadokya bölgesinde dün yıkımı tamamlanan 3 kaçak yapının ardından bugünde 6 kaçak yapının yıkımının yapılacağı öğrenildi.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)
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