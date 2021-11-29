Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına "rüzgar" engeli - Son Dakika

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 23 Kasım'dan beri sadece bir gün gerçekleştirilebilen sıcak hava balon turları, 2 Aralık Perşembe gününe kadar olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Turistlere, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı coğrafyayı gökyüzünden izleme imkan sunan balon turları, bölgede hızı yer yer saatte 20 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemiyor.

Son bir haftada sadece 26 Kasım Cuma günü düzenlenen sıcak hava balon turu, yarın rüzgar, çarşamba günü de bölgede etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yapılamayacak.

Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki vadilerden sabahın erken saatlerinde havalanarak, bölgenin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini kuş bakışı izlemek isteyen turistlere sunulan en önemli aktivitelerden olan balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.