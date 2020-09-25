Kapadokya Moda Haftasına katılan mankenler pekmez kaynatıp salça yaptı - Son Dakika

Kapadokya Moda Haftasına katılan mankenler pekmez kaynatıp salça yaptı

Kapadokya Moda Haftasına katılan mankenler pekmez kaynatıp salça yaptı -Kapadokya Moda Haftasına katılan mankenler köy hayatını yaşadı Kapadokya'da bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Kapadokya Moda Haftası dolayısıyla kendi ülkelerinde tanınan çok sayıda manken defilede yeni yıl modasını tanıtacak.

Kapadokya Moda Haftasına katılan mankenler pekmez kaynatıp salça yaptı

-Kapadokya Moda Haftasına katılan mankenler köy hayatını yaşadı

NEVŞEHİR - Kapadokya'da bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Kapadokya Moda Haftası dolayısıyla kendi ülkelerinde tanınan çok sayıda manken defilede yeni yıl modasını tanıtacak.

36 ayrı ülkeden gelen 40 manken ve modelist 2021 yılının yeni moda kıyafetleri, ayrıca 1950'li yıllara ait nostalji kıyafetleri moda severlerin beğenisine sunacak.

Daha önce çok defa podyuma çıkarak ünlü modacıların kıyafetlerini dünyaya tanıtan yabancı mankenler Kapadokya'da Moda Haftası programlarının yanı sıra farklı gezi, tur ve organizasyonlara da katılıyor.

Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde köy kadınlarının hayatlarını nasıl sürdürdüklerini öğrenmek ve köyde yapılan işler konusunda hayatlarında belki de ilk defa farklı bir tecrübe kazanmak isteyen bazı yabancı mankenler, haftayı düzenleyen organizatör firmanın çalışmalarıyla köye yerleştirildi.

Ayvalı köyünde, mankenler, evlerine uğradıkları kadınlardan aldıkları şalvar, yelek ve başörtüsü takıp, köy kadınlarıyla birlikte çeşitli işlerde çalıştı.

Köyde pekmez kaynatan ve İstanbul'dan Kapadokya Moda Fuarına katılmak üzere gelen Aida Salieva, " Muhteşem Kapadokya'yı geziyoruz. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Çünkü buranın bütün geleneksel ürünlerinin hepsini yapmayı gördük. Pekmez kaynattık, kabak ayıkladık ve salçanın nasıl yapıldığını gördük. Bunların hepsi çok keyifliydi. İyi ki buradayız" dedi.

Kapadokya Moda Fuarına katılmak üzere Antalya'dan gelen 16 yaşındaki Dilara Adaş'ta Kapadokya bölgesinde bulunmaktan ve burada yöresel kıyafetlerle salça yapmaktan dolayı çok mutluyum dedi. Adaş, " Burada bulunmak çok güzel. Daha önce hiç salça yapımını görmemiştim. Bunu deneyimleme fırsatı yakaladığım için çok mutluyum. Salça yapmak hiç kolay değil. Meğer günlük hayatta kullandığımız şeylerin yapımı ve geçtiği işler çok zormuş. O yüzden böyle bir organizasyon ile bunu yaşamak benim için çok güzel oldu. Günlük hayatımızda bu tarz şeyleri giyme fırsatımız pek olmuyor. Ama kişinin kendi ülkesini ve geleneklerini bizzat gelip yaşaması gerçekten çok güzel bir şeymiş. Kendimi çok mutlu ve olmam gerekiyormuş gibi hissediyorum" diye konuştu.

Rusya'da Kapadokya Moda Haftasına katılmak üzere bölgeye gelen Lina Ryzhakova'da burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum ve burada köy hayatını yaşamak beni çok heyecanlandırdı şeklinde konuştu.

Kapadokya Moda Haftasına katılan mankenler pekmez kaynatıp salça yaptı

Kapadokya, Yeni Yıl, Manken, Moda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kapadokya Moda Haftasına katılan mankenler pekmez kaynatıp salça yaptı - Son Dakika

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