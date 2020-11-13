Kapadokya'nın gözbebeği Ürgüp'teki Gomeda Vadisi doğa tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika

Kapadokya'nın gözbebeği Ürgüp'teki Gomeda Vadisi doğa tutkunlarını ağırlıyor

13.11.2020 11:05
Kapadokya'nın gözbebeği Ürgüp'teki Gomeda Vadisi doğa tutkunlarını ağırlıyor, System.String[]

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Gomeda Vadisi, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle vadi yürüyüşü yapmanın keyfini yaşamak isteyen konuklarını ağırlıyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Gomeda Vadisi, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle vadi yürüyüşü yapmanın keyfini yaşamak isteyen konuklarını ağırlıyor.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen vadilerde, sonbaharın gelişiyle kuruyan yaprakları sarıya bürünen ağaçlar ve kayadan oyma tarihi yapılar arasında turistler, yaya olarak doğayı keşfe çıkıyor.

Sessiz ve sakin ortamın yanı sıra binlerce yıl önce insan yaşamının izlerinin bulunduğu vadi boyunca, mistik bir atmosferi soluyan doğa tutkunları, hem dinlenme imkanı elde ediyor hem de bu özel mekanda hatıra fotoğrafı çekiyor.

Özellikle hafta sonları gruplar halinde vadiye gelen konuklar, 6 kilometre uzunluğundaki güzergahta, dere üzerine kurulu ahşap köprüleri, kayadan oyma tünelleri ve inişli çıkışlı yolları keyifle yürüyor.

"Vadide gezerken çok büyülendim"

Gomeda Vadisi'nde doğa yürüyüşüne katılan Pelin Nergiz, AA muhabirine, tur rehberinin tavsiyesi ile katıldığı etkinlikte, doğal güzellikler arasında büyülendiğini belirterek, "Etrafımızda çok sayıda tarihi yapı var. Vadide gezerken çok büyülendim ve heyecanlandım. İlk defa geldim ama bundan sonra da zaman buldukça gelmeyi düşünüyorum. Herkesin böyle güzel yerleri görmesini isterim." dedi.

Mümin Şen ise ilçede yaşadığını, imkan buldukça hafta sonlarında vadide dolaştığını kaydetti.

Vadi yürüyüşünün günlük yaşamın verdiği stresten arınmasını sağladığını dile getiren Şen, "Sık sık burada yürüyüş yapıyoruz. Özellikle kayalarla bitkilerin örtüştüğü görsel hoşuma gidiyor. Mangal yapma imkanı da olduğu için çocuklarla veya yurt dışından gelen misafirlerimizle de geliyoruz. Her mevsim farklı bir güzellik barındırıyor. Burada yürümekten, vakit geçirmekten keyif alıyorum." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe katılan Faruk Özzengin de Kapadokya'da çeşitli vadilerin bulunduğunu ancak ulaşım imkanı nedeniyle Gomeda Vadisi'nde yürüyüş yapmayı tercih ettiğini söyledi.

Yıl içinde farklı zamanlarda geldiği vadinin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü anlatan Özzengin, "Burada sarının her tonunu görebilirsiniz. Çeşitli bitkileri görme ve 3 bin yıllık tarihi yapıların arasında gezme imkanı buluyoruz. Gomeda, fotoğraf tutkunları ve vadi yürüyüşü yapmak isteyenleri ağırlıyor." diye konuştu.

"Pancarlık'ta uzun yürüyüş parkurunu hayata geçirmek üzereyiz"

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise vadinin turistlerin uğrak yerlerinden biri haline geldiğini, ilçe yakınlarındaki Pancarlık Vadisi'nin de turizme kazandırılması amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Ürgüp'ün, Kapadokya'nın modern çehresi haline getirilmesi için gayret gösterdiklerini aktaran Aktürk, şöyle konuştu:

"Kapadokya'nın gözbebeği ilçemiz Ürgüp'ün, 12 ay ziyaretçi almasının en temel etkenlerden biri doğal güzelliklerinin yanı sıra bölgede yapılabilecek aktivite zenginliklerinin fazla olmasıdır. Vadiler yaz aylarında yeşile bürünüyor, kışın beyaz gelinlik giyerken sonbaharda da yaprakların dökülmesiyle sarı tonların içinde güzel görsel oluşuyor. Bu noktada da vadilerimiz çok önem arz ediyor. İnsanların özellikle hafta sonu doğa yürüyüşü yapabilecekleri Gomeda ve Pancarlık vadileri var. "

Aktürk, hedeflerinin bölgedeki konaklama gün süresini artırarak ilçe ve bölge ekonomisine katkı sunabilmek olduğunu dile getirdi.

Kapadokya, Nevşehir, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'nın gözbebeği Ürgüp'teki Gomeda Vadisi doğa tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika


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