Kapadokya'yı Bir Ayda 128 Bin 955 Turist Ziyaret Etti

Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
bölgesini Şubat ayında 128 bin 955 yerli ve yabancı turist
ziyaret etti.
Türkiye'nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesini Şubat ayında 128 bin 955 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Nevşehir
Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme
Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa Ören
Yeri, Nevşehir, Ürgüp
, Hacıbektaş Arkeoloji
ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk
Evi, Çavuşin, Gülşehir
St. Jean, Mustafapaşa Constantin Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak
, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu
yer altı kentlerini 128 bin 955 turist ziyaret etti. Turistlerden 61 bin 494'ü Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret ederken, 27 bin 214'ü Kaymaklı yer altı şehrini, 19 bin 806'sı ise Derinkuyu yer altı şehrini ziyaret etti.
Kapadokya bölgesini 2018 Şubat ayında ise 110 bin 289 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. - NEVŞEHİR