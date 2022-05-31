Kapaklı Belediyesi "Sıfır Atık" belgesi aldı

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "Sıfır Atık Belgesi" aldıklarını belirtti.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren sıfır atık çalışmalarına büyük önem verdiklerini, önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

İlçede kurdukları Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce "İlçe Geneli Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandıklarını anlatan Çetin, "Sıfır Atık Belgesi' olan belediyelerden biri olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüz Kaan Sinan Tohumcu'nun takdim ettiği belgenin, belediyemize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sıfır atık projelerimize hassasiyet gösteren ve katkı sağlayan tüm kıymetli hemşerilerime ve ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Çetin, çevre ve doğa dostu projeler üretmeye, bu bilinç ve sorumlulukla hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçede Mobil Atık Getirme Aracı, organik atıkların kompost gübrelere dönüştürülmesi, atıkların ayrıştırılması, mavi konteyner dağıtımı gibi bazı projeler hayata geçirilmişti.