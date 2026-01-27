Kapalı Çarşı\'da Çeyiz Hazırlığı

Gaziantep'te evlenecek gençler, UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi"ne giren Antep işi nakışı başta olmak üzere diğer çeyiz malzemelerini kentin 50 yıllık çarşısı olan Kapalı Çarşı'da hazırlıyor.

Gaziantep denince ilk akla gelenler arasında ticaretin kalbinin attığı tarihi çarşılar geliyor. Her türlü ürünün satıldığı bu çarşılar, nostaljik olduğu kadar yüzyıllarca seyyahların uğrak yeri olmanın yanı sıra Gaziantep'i ziyaret edenlerin de ilgisini çeker.

Genç kızların çeyizini hazırladığı çarşı

Ahilik geleneğinin hala yaşatıldığı çarşılardan biri olan ve kentin en işlek noktasında bulunan Kapalı Çarşı 1970'li yıllardan beri halka hizmet veriyor. Şahinbey ilçesinin Alaybey Mahallesi'nde bulunan en uzun cadde özelliği taşıyan, pasaj, han ve yüzlerce iş yerinin bulunduğu Gaziler Caddesi'ndeki Kapalı Çarşı, genç kızların çeyizini hazırladığı çarşı olarak biliniyor.

Tarih boyunca önemli ticaret kenti olan Gaziantep'te ticaretin merkezi konumunda bulunan Gaziler Caddesi'nde 50 yıldır şehir halkına hizmet verilen Kapalı Çarşı, yıllardır Gaziantep ve çevresindeki illerde düğün hazırlığı yapanlara hizmet veriyor.

UNESCO tescilli Antep işi nakışına ilgi gösteriliyor

Evlilik çağına gelmiş genç kızların çeyizlerini hazırladığı, nişan, düğün ve kına gecesi gibi özel günlerde kullandıkları malzemelerin satıldığı çarşıda, gelinlikten abiyeye, bindallıdan damatlığa, çiçek, kına ve kız isteme tepsisinin yanı sıra saat, altın ve organizasyon malzemelerine kadar pek çok seçeneğin de bulunduğu çarşıya aileleriyle gelen gençler, daha çok UNESCO tescilli Antep işi nakışına ilgi gösteriyor.

Kapalı Çarşı Müdürü Erdal Durdu, çeyizlerini eksiksiz oluşturmak isteyen genç kızların Kapalı Çarşı'nın yolunu tuttuğunu belirtti.

"Çarşımızda genelde çeyiz ürünleri satılmaktadır"

Çarşının 50 yıldır düğün sektörüne hizmet verdiğini bildiren Durdu, "Çarşımızın tarihi geçmişi vardır. Çarşımızda genelde çeyiz ürünleri, bebek şekeri, nikah şekeri, yazma, şal, eşarp ve daha çok kızların çeyizini oluşturan malzemeler satılmaktadır. Çarşımızın potansiyeli çok iyidir. Gaziantep halkı da genelde bu çarşıyı tercih etmektedir" dedi.

"Kapalı Çarşı çok eski bir çarşıdır"

Genç kızların çeyizlerini daha çok Kapalı Çarşı'da hazırladığını belirten çarşı esnafı Muslihittin Balık ise "Kapalı Çarşı çok eski bir çarşıdır. 1970'li yıllardan beri genellikle tuhafiye, incik, boncuk ve genç kızların çeyizlerini hazırladığı bir çarşı olan Kapalı Çarşı kına malzemeleri ve düğün aksesuarı gibi malzemeleri de bu çarşıdan alıyor" şeklinde konuştu.

"Genç kızlar için çeyizlik ürünler satılıyor"

Evlenecek çiftlerin yolunun mutlaka Kapalı Çarşı'dan geçtiğimi belirten Aslan Yılmaz da, "Çarşımızda genelde nişan, düğün ve kına gecesi gibi özel günlerin malzemeleri ile genç kızlar için çeyizlik ürünler satılıyor. Çarşımızın güzel bir ortamı var. Çarşımızdaki dükkanlarda fiyatlar piyasaya göre daha uygun satılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'te herkes bu çarşıyı tercih eder"

Çeyiz hazırlığı yapan genç kızların ilk tercihinin Kapalı Çarşı olduğunu belirten vatandaşlardan Yaren Şahin de, "Genelde tüm genç kızlar nişan ve düğün hazırlıklarını Kapalı Çarşı'dan yaparlar. Bindallı ve gelinlik ile süs eşyalarını Kapalı Çarşı'dan alırız. Çok güzel bir çarşı ve düğüne dair her ürünü bu çarşıda bulabiliyoruz. Gaziantep'te genelde herkes bu çarşıyı tercih eder" diye konuştu. - GAZİANTEP