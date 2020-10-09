Kapalı kasa kamyonette 40 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kapalı kasa kamyonette 40 kaçak göçmen yakalandı
09.10.2020 17:42
BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kapalı kasa kamyonette 40 kaçak göçmen yakalandı.
BİTLİS'in Adilcevaz
ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kapalı kasa kamyonette 40 kaçak göçmen yakalandı.
Adilcevaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi girişinde, şüphe üzerine kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Kamyonette yurda yasa dışı yollardan girdikleri ve Avrupa ülkelerine geçmeyi planladıkları belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonet sürücüsü M.B.'nin üzerinde ise 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.Gözaltına alınan M.B. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, kaçak göçmenler Van Göç İdaresi Geri Gönderme Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- Bitlis
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