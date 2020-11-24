Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,08 azalışla 462,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.067,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,08 düşüşle 462,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

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