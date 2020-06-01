Kapalıçarşı yeniden açıldı - Son Dakika

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Kapalıçarşı'yla birlikte bir anlamda kuyumculuk sektörü de ticarete uzun bir mola vermiş oldu.1 Haziran'la birlikte ticari hayatımızda yeni bir sayfa açılmış oldu." dedi.

Atayık Koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatılan Kapalıçarşı'nın açılışında yaptığı konuşmada İstanbul'da tarih ve alışveriş denilince ilk akla gelen yerlerden birinin Kapalıçarşı olduğunun belirtti.

Kapalıçarşı'nın diğer AVM'lerden farklı olarak pazar günleri ve dini bayramlarda kapalı olduğunu söyleyen Atayık, "Kovid-19 kaynaklı son kepenk kapatmayı saymazsak zorunlu olarak tarihte yaşadığı büyük depremler ve yangınlar sırasında kapalı kaldı. Örnek vermek gerekirse Çarşı'daki 1954 Yangını, tam 28 gün sonra söndürülebildi. Yangın sırasında Kapalıçarşı içinde 1364, dışında ise 30 dükkan tamamen yanmıştı. Ancak, yine de birlik ve beraberlik ruhuyla yaralarını kısa sürede sarmayı başarmıştı." diye konuştu.

Tarihi çarşının 70 gündür kapalı olduğunu anımsatan Atayık, şunları söyledi:

"Tarihinde ilk kez bu kadar uzun süre, tam 70 gün kapısına kilit vurulan tarihi yapıyla sadece Kapalıçarşı değil, etraflarındaki hanlar ve çarşılar da kapatıldı. Çarşı'yla birlikte bir anlamda kuyumculuk sektörü de ticarete uzun bir mola vermiş oldu.1 Haziran'la birlikte ticari hayatımızda yeni bir sayfa açılmış oldu. Açılıyoruz; ama 11 Mart öncesi değil yani; Eski hal muhal; artık yeni normale uyum sağlamak zorundayız. Maske, fiziki mesafe ve temizlik kurallarına daha fazla riayet etmeliyiz. Bilindiği gibi İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu olarak ülkemizin koronavirüsle başarılı bir şekilde sürdürdüğü mücadelesini desteklemek ve meslektaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın bilimsel çalışmalarına sektöre özel eklemeler yaparak Hijyen ve Güvenlik Rehberi hazırladık. Kuyumculara tavsiye ettiğimiz rehberle ilgili posterleri web sitemizde yayınladık.

Rehberi oluştururken Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerinin yanı sıra dünyadaki uygulama örneklerini de öğrenmek Dünya Mücevher Konfederasyonu CIBJO ve dünyanın önde gelen gemoloji enstitülerine düşündüğümüz önlemleri teyit ettirdik. Sağlık Bakanlığı'nın kaynaklarından, doktor ve profesörlerden hijyen önlemleri hakkında detaylı bilgi aldık. Bu rehberle kuyumcu meslektaşlarımızı ve kıymetli müşterilerimizi yer verdiğimiz tedbirlerle virüsten ve oluşabilecek güvenlik riskinden uzak tutmayı hedefliyoruz."

Yılda yaklaşık 45 milyon yerli/yabancı turisti ağırlayan Kapalıçarşı'nın İstanbul'un görülmesi gereken eşsiz yapılarından biri olduğuna dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapalıçarşı, yeniden misafirlerine ve ticarete 'Merhaba' diyor. Aslında sadece tarihi Çarşı kepenk açmıyor, aynı zamanda 40 bin işletmeden oluşan kuyumculuk sektörü de sil-baştan 'Bismillah' diyecek. 1 Haziran'la birlikte Çarşı'nın yasakların gevşetildiği, düğünlerin yeniden başlayacağı bir tarihin başlangıcında kapılarını açması da ayrıca önemlidir.

Her ne kadar üretim Kuyumcukent, Vizyon Park ve Yenibosna bölgesine taşınsa bile Kapalıçarşı, perakende ve toptan ticarette sadece kuyumculuğun değil, birçok farklı sektörlerin de değişmez merkezi olmayı sürdürüyor. Otantik yapısı, ticaretteki farklı kimliği ve bugüne kadar binlerce marka çıkaran tarihi zenginlikleriyle makroekonomiye yön veren referans adreslerinden biri. Yıllar geçtikçe kıymeti daha da artan bir ticari ekol ve kendine has kurallarıyla adından söz ettiren üniversite. Umarız, ticaretin değişmez adresi, kuyumculuk deyince ilk akla gelen bu tarihi mekanın kapısına bir daha kilit vurulmaz. Türkiye, nasıl aldığı önlemlerle virüsle savaşta dünyaya örnek olduysa Kapalıçarşı esnafının da hijyen konusunda sergileyeceği performansla adını duyuracağına inanıyoruz."