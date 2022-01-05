Üye Girişi
Kapalıçarşı'yı 2021'de 25,5 milyon kişi ziyaret etti - Son Dakika

Kapalıçarşı'yı 2021'de 25,5 milyon kişi ziyaret etti

05.01.2022 10:59
Kapalıçarşı'yı 2021'de 25,5 milyon kişi ziyaret etti

Kovid-19 salgını nedeniyle ziyaretçi sayısı yarıya yakın gerileyen Kapalıçarşı'yı 2021 yılında 25,5 milyon kişi ziyaret etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle ziyaretçi sayısı yarıya yakın gerileyen Kapalıçarşı'yı 2021 yılında 25,5 milyon kişi ziyaret etti.

Fatih Sultan Mehmet'in 1460 yılında eski bedestenin üzerine inşa ettirdiği, mimarisiyle dev bir labirenti andıran Kapalıçarşı, 2021 yılını salgının gölgesinde geçirdi.

Çalışan insan sayısı ve gündelik sirkülasyonuyla adeta kapalı bir şehir olan, mücevherden giyime, halıdan çantaya birçok ürünün satıldığı Kapalıçarşı, Türkiye'de Kovid-19 vakasının görülmeye başlandığı 2020 yılına göre artan ziyaretçi sayısına rağmen eski hareketli günlerine kavuşmayı bekliyor.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, AA muhabirine, üç nesildir üyesi olduğu Kapalıçarşı'nın 560 yıllık tarihiyle Türkiye'nin tarihi, turistik, kültürel, sanat ve ekonomi merkezlerinden olduğunu söyledi.

Kapalıçarşı'da 2 bin 500, hanlarında ise bin 200 civarında iş yeri bulunduğuna ve bu dükkanlarda 62 meslek kolunda faaliyet yürütüldüğüne dikkati çeken Kurtulmuş, yazın 08.30-19.30, kışın ise 08.30-19.00 saatlerinde hizmet verildiğini ifade etti.

Şehrin en uğrak mekanlarından birisi olan 560 yıllık tarihi çarşının 2020-2021 yıllarında salgının olumsuz etkilerini derinden hissettiğini belirten Kurtulmuş, salgın öncesinde Kapalıçarşı'ya günde ortama 150 bin kişinin giriş çıkış yaptığını kaydetti.

Kapalıçarşı'yı 2019 yılında 43 milyon kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bu sayı maalesef 2020 ve 2021 yıllarında yarı yarıya düştü. 2020 yılında 21 milyon 360 bin kişi, 2021 yılı da yani geçtiğimiz sene de 25,5 milyon kişi ziyaret etti. Burada çalışan sayısı 25 bin. Bunları da hesaba katarsak Kapalıçarşı'nın ziyaretçi sayılarında ciddi bir düşüş ve gerileme oldu. Bunda tabii pandemi en önemli etken. Onun dışında buradaki trafiğin maalesef olumsuz yansımaları, otopark durumları, bunlar da etkenler arasında. Bunları da biz yetkili makamlarımıza ilettik. Bu konuda iyileştirmeler bekliyoruz." dedi.

Kapalıçarşı'nın 2021'i, önceki seneye göre "toparlanma yılı" olarak geçirdiğini anlatan Kurtulmuş, 2021 yılı ziyaretçilerinin yaklaşık 5 milyonunu yabancı turistlerin oluşturduğunu vurguladı.

Aşılanma oranlarının yükselmesiyle Kapalıçarşı'da 2022 yılında hareketlilik beklediklerini aktaran Kurtulmuş, "Grand Bazaar" markasına sahip Kapalıçarşı'nın dünyanın en çok ziyaret edilen tarihi çarşılarından olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Yabancılar buranın ne mana ifade ettiğini, Fatih Sultan Mehmet'in bir eseri olduğunu, böyle kurulduğunu, sonra genişlediğini, öncelikle Cevahir ve Sandal bedesteni olarak kurulduğunu, sonra 42 bin metrekare genişliğini, bunları hep biliyorlar. Dolayısıyla Kapalıçarşı'mız bu yönüyle dünyada benzeri olmayan bir yer. Dolayısıyla Kapalıçarşı'mız için 2022 yılında tarihi, turistik, ekonomik ve sosyal alanda biz çok güzel yenilikler ve ilerlemeler bekliyoruz. Yeni kabuller bekliyoruz, yurt dışındaki turistlerin burayı ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Çevre komşu ülkelerden daha fazla olmak üzere dünyanın her yerinden, Amerikalılar, Avrupalılar, Almanlar, Ruslar dahil, şu anda Kapalıçarşı'mızı ziyaret ediyorlar. Biz bunun sevincini yaşıyoruz."

Herkesi Kapalıçarşı'yı görmeye davet eden Kurtulmuş, "Kapalıçarşı'yı görmedim demek bize biraz eksiklik gibi geliyor. İnşallah bunun da telafi edilmesini bekliyoruz. Kapalıçarşı olarak gönlümüzü, odalarımızı, kapımızı bütün dünyaya açmış durumdayız. 'İçinden dünya geçiyor' bizim logomuzdur. Kapalıçarşı'nın içinden her gün dünya geçmekte. Hem gerçek manada hem de mecazi olarak da böyle. Biz çok mutluyuz böyle bir yerde yaşamaktan, böyle bir kültürü devam ettirmekten." diye konuştu.

Kapalıçarşı'da köklü esnafların bulunduğuna işaret eden Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın önünde çok güzel günlerin olduğuna inandıklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500

Fatih Sultan Mehmet, Ekonomi, Türkiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapalıçarşı'yı 2021'de 25,5 milyon kişi ziyaret etti - Son Dakika


Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu         
10:57
Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti         
10:47
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Altının gram fiyatı 784 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 784 liradan işlem görüyor         
10:25
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32

Son Dakika Haberleri
10:56 Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu
10:47 Kazada ölen İrem'in yürek burkan vasiyeti
10:43 TMSF, Naksan Plastik'in satış ihalesini gerçekleştirdi
10:34 Bu gençler neden intihar ediyor? 18 yaşındaki genç artında tek cümlelik not bıraktı
10:31 İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim
10:30 Kozmik canavardaki patlamalar dünyayı etkileyecek mi?
10:26 Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu
10:18 İstanbullular birkaç gündür şehirdeki rahat trafiğin nedenini merak ediyor: İşte o nedenler!
10:15 Dünya bu kadını konuşuyor! Kaçan aslanı kucağında evine kadar taşıdı
10:14 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 11:04:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'yı 2021'de 25,5 milyon kişi ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement