Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, piyasadaki gram altınların üzerindeki QR kodun önemine ve sahte altın alımına dikkat çekerek vatandaşlara, "Alışveriş yaparken mutlaka 'Bu altında QR kod var mı, altının üzerine mi basılmış' diye sorun" uyarısında bulundu. Yazıcı, kredi çekip altın almayı planlayan vatandaşlara da tek kelimeyle “Yapmayın” diye seslendi.

İran, İsrail ve ABD arasında yaşanan jeopolitik gerilim, küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açarken, altın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş yaşandı.

“UZUN VADELİ DÜŞÜNÜN"

Jeopolitik riskler ve artan petrol fiyatlarının etkisiyle altına yönelimin hızlandığını ifade eden Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, "Bugün biliyorsunuz İran, İsrail, Amerika savaşından dolayı milletin güvenli liman olarak gördüğü altın bir anda yüzde 20, yüzde 25 dolar bazında prim yaptı" dedi. Altının kısa vadede dalgalı seyredebileceğini belirten Yazıcı, "Altına kısa vadede işlem yapmayın, uzun vadeli düşünün" şeklinde konuştu.

"QR KODSUZ ALTIN ALMAYIN"

Gram altınların üzerindeki QR kodun önemine ve sahte altın alımına yönelik açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, "Biz 5 gramdan 100 grama kadar olan altınların hepsine QR kod basıyoruz; yalnızca 1 gramlıklarda yok. Bu kodu okuttuğunuz zaman altının imalatından satışına kadar her şey çıkıyor. Zaten sistemde de QR kodun doğrulandığı otomatik olarak gözüküyor. Merdiven altı altın imalatı yapan çok yer var, bunu anlatamıyoruz. O yüzden vatandaşlarımızın altın alışverişi yaptıkları yerlere dikkat etmeleri lazım. Alışveriş yaparken mutlaka 'Bu altında QR kod var mı, altının üzerine mi basılmış' diye sorun" şeklinde konuştu.

"KREDİ ÇEKİP ALTIN ALAN HERKESE 'YAPMAYIN' DİYORUZ"

Altın fiyatlarının değişkenliğinin endişeye yol açmaması gerektiğini hatırlatan Yazıcı, "Şu an düşen fiyatlardan dolayı kimse endişe etmesin; biz her zaman dünyanın en güvenli limanını yine altın olarak düşünüyoruz. Vatandaşlara 'Kısa vadede altınla herhangi bir işlem yapmayın, uzun vadede bir tasarruf aracı olarak kullanın' diyoruz. Vatandaş bugün 1000 liraya altın alıp yarın 1050 lira olacak mı diye bakıyor, bu yanlış bir politika, biz bunu tavsiye etmiyoruz. Ayrıca kredi çekip altın alan herkese de 'Yapmayın' diyoruz. Malum eskisi gibi düğün takısı alımı yok ama yaz sezonuyla birlikte altının yeniden hareketleneceğine inanıyoruz" dedi. 

Kaynak: İHA

Kapalıçarşı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 19:19:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.