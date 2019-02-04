Kapan Filmi
1 saat önce
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Antalya’nın sayılı zenginlerinden olan Süleyman, çocuklarına oldukça düşkün bir adamdır. Amerika’da eğitim alan kızı Aslı ve ülkesinde öğrenim gören oğlu Tarık ile mutlu bir dünyası vardır. Zengin olduğu halde çocuklarını şımartmayan Süleyman, onları en iyi şekilde yetiştirmeye çalışır. Ailenin mutlu yaşantısı, Tarık’ın İstanbul’da öğrenciliği sırasında yaşadığı olay sonrasında alt üst olur. Yaşanan olay, Tarık’ta büyük bir psikolojik travma yaratır. Oğlunun içinde bulunduğu durumdan dolayı kahrolan Süleyman, onun nasıl bu hale geldiğini araştırmaya başlar. Kısa bir süre sonra ise, oğlunun başına gelenlerin, kendisinin de içinde olduğu bir öğrenci grubundan kaynaklandığını öğrenir. Oğluna yapılanların intikamını almak isteyen Süleyman, beş yıl boyunca gruptakileri takip eder. Artık hesaplaşmak için hazır olan Süleyman, “itiraf et ya da öl” esasına dayanan bir yarışma düzenleyerek gençleri bir araya getirir. Adeta bir kapana kısılan gençler, içine düştükleri durumdan kurtulmayı başarabilecek midir? Yönetmen:
Kudret SabancıSenaryo:
Muharrem Gürer, Mehtap Şahin AltıntaşOyuncular: Erkan Petekkaya
, Kemal Uçar
, Öykü Çelik
, Ali Gürer, Neslihan Acar
, Başak Akbay, Ruhi Sarı
, İrfan Aslanhan, Gizem Denizci
, Zeynep Elçin, Hazal Eylül
Çelik, Duygu Karaca, Cemal Gönen
, Poyraz Eser, Recep Güneysu
, Marian Sahakyan, Kadri Okur, Tuğçe Demir, Mehmet Fatih
Doğan, Ali ŞentürkFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
KapanYapımcı Firma:
Nehir YapımYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ EntertainmentVizyon Tarihi:
08.03.2019Kapan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:54 Kaynak: InterSinema.com
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