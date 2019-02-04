Son Dakika Haberleri: Kapan Filmi

Kapan Filmi

1 saat önce

Kapan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kapan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Antalya’nın sayılı zenginlerinden olan Süleyman, çocuklarına oldukça düşkün bir adamdır. Amerika’da eğitim alan kızı Aslı ve ülkesinde öğrenim gören oğlu Tarık ile mutlu bir dünyası vardır. Zengin olduğu halde çocuklarını şımartmayan Süleyman, onları en iyi şekilde yetiştirmeye çalışır. Ailenin mutlu yaşantısı, Tarık’ın İstanbul’da öğrenciliği sırasında yaşadığı olay sonrasında alt üst olur. Yaşanan olay, Tarık’ta büyük bir psikolojik travma yaratır. Oğlunun içinde bulunduğu durumdan dolayı kahrolan Süleyman, onun nasıl bu hale geldiğini araştırmaya başlar. Kısa bir süre sonra ise, oğlunun başına gelenlerin, kendisinin de içinde olduğu bir öğrenci grubundan kaynaklandığını öğrenir. Oğluna yapılanların intikamını almak isteyen Süleyman, beş yıl boyunca gruptakileri takip eder. Artık hesaplaşmak için hazır olan Süleyman, “itiraf et ya da öl” esasına dayanan bir yarışma düzenleyerek gençleri bir araya getirir. Adeta bir kapana kısılan gençler, içine düştükleri durumdan kurtulmayı başarabilecek midir?


Yönetmen: Kudret Sabancı
Senaryo: Muharrem Gürer, Mehtap Şahin Altıntaş
Oyuncular: Erkan Petekkaya, Kemal Uçar, Öykü Çelik, Ali Gürer, Neslihan Acar, Başak Akbay, Ruhi Sarı, İrfan Aslanhan, Gizem Denizci, Zeynep Elçin, Hazal Eylül Çelik, Duygu Karaca, Cemal Gönen, Poyraz Eser, Recep Güneysu, Marian Sahakyan, Kadri Okur, Tuğçe Demir, Mehmet Fatih Doğan, Ali Şentürk
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Kapan
Yapımcı Firma: Nehir Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment
Vizyon Tarihi: 08.03.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:54 Kaynak: InterSinema.com

İstanbul, Amerika Birleşik Devletleri, Antalya, Sinema
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