Kapıkule'de Kaçak Altın ve Gümüş Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kapıkule'de Kaçak Altın ve Gümüş Ele Geçirildi

Kapıkule\'de Kaçak Altın ve Gümüş Ele Geçirildi
06.02.2026 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da bir tırda gizlenmiş 192 gram altın ve 13 kilo gümüş bulundu. Piyasa değeri 50 bin euro.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo gümrüğünde yapılan denetimde, bir tırın buzdolabına ve çeşitli eşyalara gizlenmiş kaçak altın ve gümüş ele geçirildi.

Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen Sırbistan plakalı tır, risk analizi çerçevesinde detaylı kontrole alındı. Sürücü, Sırbistan'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşınan sigara ürünlerine ait belgeleri ibraz etti. Bunun ardından araç X-ray taramasından geçirildi.

Dolap ve kabinde saklanmış

Tarama sırasında şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine yapılan fiziki aramada, tırın dolap bölümleri ve sürücü kabininde gizlenmiş halde toplam 39 paket bulundu. Paketlerin içinden sarı ve beyaz metalden yapılmış çeşitli eşyalar çıktı.

Altın yüzük ve 13 kilo gümüş

Uzman incelemesinde paketlerin bir kısmında toplam 192 gram ağırlığında 128 adet 14 ayar altın yüzük olduğu belirlendi. Diğer paketlerde ise 6 bin 206 gram kullanılmış gümüş eşya (ayar 925) ile 6 bin 794 gram gümüş granül (ayar 999) tespit edildi. Böylece ele geçirilen gümüş miktarının yaklaşık 13 kilograma ulaştığı bildirildi.

Gümrük kaçağı olarak taşınan altın ve gümüşün toplam piyasa değerinin 50 bin 94 euro 98 sent olduğu açıklandı. Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde gümrük memurları tarafından ön soruşturma başlatıldığı bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Bulgaristan, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapıkule'de Kaçak Altın ve Gümüş Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama

10:04
Şenol Güneş’ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
09:48
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:42
Süper Lig devinden son gün bombası Tarihi transfer İstanbul’da
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:22:07. #7.11#
SON DAKİKA: Kapıkule'de Kaçak Altın ve Gümüş Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.