Edirne'de bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi

17.08.2022 10:28
Edirne'de bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri Y.Y. idaresindeki tırda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla arama yaptı.

Aramada stepne içerisine gizlenmiş 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.

Sürücü Y.Y. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne'de bir tırda 15 kilo 250 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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