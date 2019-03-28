Kapılarımız Sonuna Kadar Hemşehrilerimize Açık Olacak

Cumhur İttifakı AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca 31 Mart Yerel Seçim Çalışmaları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Önceki Dönem AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ve teşkilat mensuplarıyla birlikte esnaf ziyareti yaptı vatandaşların taleplerini dinleyerek 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na destek istedi.

USTA, ERDOĞAN VE KILCA 31 MART İÇİN DESTEK İSTEDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Önceki Dönem AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Cumhur İttifakı AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl ve İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe gençlik kolları yönetimi ile belediye meclis üyesi adaylarının katıldığı program kapsamında önce Ankara Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret edildi vatandaşlarla buluşuldu.

Fetih Caddesi üzerindeki esnaflarla da bir araya gelen Leyla Şahin Usta, Hüsnüye Erdoğan, Mehmet Genç, Hasan Kılca ile teşkilat mensupları, daha sonra Çatalhüyük Mahallesi'nde de esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek Cumhur İttifakı'na destek istediler.

KILCA MAHALLE BULUŞMASI'NDA VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Cumhur İttifakı AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları yönetimi ile belediye meclis üyeleri, akşam da Hamzaoğlu, Kumköprü, Mengene, Hacıibali, Gaziosmanpaşa ve Orhangazi mahallelerinden vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programa katıldı.

Buluşmada vatandaş ve esnafların talepleri dinlendi, bölgenin sorunları ile çözümü için istişarelerde bulunuldu.

KAPILARIMIZ HEMŞEHRİLERİMİZE SONUNA KADAR AÇIK OLACAK

Cumhur İttifakı AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, 31 Mart Seçimleri'ne artık kısa bir süre kaldığına vurgu yaparak 2 aydan fazla bir süredir Karatay'ımızın her tarafına gitmek için çabaladıklarını, gidemedikleri yerlere de seçimden sonra uğrayacaklarının sözünü verdi.

Hasan Kılca sözlerini şöyle sürdürdü: "1 Nisan günü itibariyle her zaman hemşehrilerimizin taleplerini ve fikirlerini alarak ilçemizi istişareyle hep birlikte yöneteceğiz. Rutin olarak hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Halk günleri ve esnaf buluşmaları yapacağız. Belediyemizin kapılarımızı sonuna kadar açık tutarak kim bizden ne istiyorsa inşallah hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız. Gönül belediyeciliği yapacağız."

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Hançerli de tüm dünyanın gözünü Türkiye'ye çevirip 31 Mart'taki seçimi takip ettiğine vurgu yaparak, "Tüm dünyaya Karatay'dan ve Konya'dan Cumhur İttifakı'na çok güçlü bir destek vererek ülkemiz üzerinde operasyon yapanlara en güzel cevabı vermemiz gerekiyor. Karataylı hemşehrilerimiz her seçimde en yüksek desteği veriyor. İnanıyoruz ki 31 Mart'ta da yine Karatay, Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve adayımıza sahip çıkacaktır" dedi.