Kapkaç şüphelileri kameralardan kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kapkaç şüphelileri kameralardan kaçamadı - Son Dakika

Kapkaç şüphelileri kameralardan kaçamadı

6 saat önce

Gaziantep'te meydana gelen iki farklı kapkaç olayını gerçekleştiren 2 şüpheli güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Kapkaç şüphelileri kameralardan kaçamadı, System.String[]

Gaziantep'te meydana gelen iki farklı kapkaç olayını gerçekleştiren 2 şüpheli güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.


Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Saçaklı ve Kılınçoğlu mahallelerinde 9 ve 11 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen 2 adet faili meçhul kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalan şüphelilerin kapkaç anları ise çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerin ilkinde şüphelilerin bir kadına arkadan bisikletle yaklaşarak telefonunu çaldığı, ikinci görüntüde ise telefonla konuşan başka bir vatandaşı takip ettikleri görülüyor.


Görevlilerin titiz çalışmaları sonucu yakalanana şüphelileri çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:03 Kaynak: İHA
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