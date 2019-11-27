Son Dakika Haberleri: Kaplan ve Ay TYB Erzurum Şubesi'nin programında Pakdil'i anlattılar
Son Dakika Güncel Kaplan ve Ay TYB Erzurum Şubesi'nin programında Pakdil'i anlattılar - Son Dakika

Kaplan ve Ay TYB Erzurum Şubesi'nin programında Pakdil'i anlattılar

6 saat önce

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi ve Büyükşehir Belediye Kültür Daire Başkanlığı'nın konuğu olarak Erzurum'a gelen Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Yusuf Kaplan ile Şair ve Yazar Arif Ay bir süre önce hayatını kaybeden ve "Kudüs Şairi" olarak tanınan Nuri Pakdil'i anlattılar.

Kaplan ve Ay TYB Erzurum Şubesi'nin programında Pakdil'i anlattılar, System.String[]

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi ve Büyükşehir Belediye Kültür Daire Başkanlığı'nın konuğu olarak Erzurum'a gelen Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Yusuf Kaplan ile Şair ve Yazar Arif Ay bir süre önce hayatını kaybeden ve "Kudüs Şairi" olarak tanınan Nuri Pakdil'i anlattılar.


2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında "edebiyat" dalında ödüle layık görülen "Kudüs Şairi Nuri Pakdil'i" yad edip, şairin düşüncelerini katılımcılar ile paylaşan Kaplan ve Ay duygusal anlar yaşanmasına vesile oldular.


Erzurum Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa öğrenciler, STK temsilcileri ve akademisyenler büyük ilgi gösterdi.


TYB Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli Kaplan ve Ay'ın konuşmalarından dolayı memnuniyetini dile getirerek; şunları söyledi; "Bu anlamlı programın hazırlanmasında bizlerden desteklerini esirgemeyen, EBB Başkanı Mehmet Sekmen'e, Kültür Şube Müdürü Emre Koç ve Erzurum Lisesi'nin çok değerli yöneticilerine, öğrencilerine ve katılım sağlayan bütün hemşehrilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz." - ERZURUM

Nuri Pakdil, Erzurum, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:21 Kaynak: İHA
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