Termal tesisleri ve şifalı kaplıcalarıyla tanınan Nevşehir'in Kozaklı ilçesi, ara tatilde Türkiye'nin dört bir yanından gelen konuklarını ağırlıyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNKS) göre, 7 bin 508 kişinin ikamet ettiği ilçede, beş yıldızlı otellerin yanı sıra motel ve belediyeye ait tesislerin de içinde bulunduğu 24 tesiste yaklaşık 7 bin 700 yatak kapasitesi ile hem tatil yapmak hem de şifalı sulardan faydalanmak isteyenlere hizmet sunuluyor.

Kapadokya bölgesine ve Erciyes Kayak Merkezi'ne bir saat mesafedeki Kozaklı'yı tercih eden tatilciler, farklı gezi turlarına katılabiliyor.

Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sodyum, kalsiyum ve klor içeriğiyle A ve C grubu şifalı sular grubunda yer alan Kozaklı kaplıcalarının, tatil dönemlerinde özellikle yerli turistlerin gözdesi haline geldiğini belirtti.

İnsanların ilçelerindeki şifalı sıcak sudan daha fazla yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli tanıtım ve Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Kabukçuoğlu, gelecek yıllarda yeni bir turizm destinasyonu oluşturarak Kapadokya'ya gelen yabancı turistlere de termal tatil keyfini yaşatmak istediklerini dile getirdi.

İlçedeki tesislerde her bütçeye uygun tatil imkanı sunulduğunu vurgulayan Kabukçuoğlu, şöyle devam etti:

"Sıcak suyumuz çeşitli faydalarının yanı sıra içinde radon gazı bulunması nedeniyle insan hücresini yenileme özelliğine sahip. Bu da gelen konuklara yüksek oranda şifa sağlamaktadır. İlçemizde 9'u otel 15'i apart 24 tesis var. Yılda nüfusumuzun yaklaşık 100 katı yani 750 bin konuk ağırlıyoruz. Türkiye'nin tam ortasında bir yerleşim yerinde bulunmaktayız. Ulaşım açısından gayet uygun. İlçemize trenle ulaşım mümkün olduğu gibi havalimanı bir saat mesafede ve kara yoluyla da rahatça ulaşılabilir özellikte. Bizim hedefimiz burada '3K' yani Kozaklı, Kapadokya ve kayak tanımıyla bir destinasyon oluşturmak. Erciyes'te kayak, Kapadokya'da balon, Kozaklı'da sıcak su imkanı sunmak. Kapadokya'ya gelen 3 milyon turistin bir kısmını burada konaklatmayı hedefliyoruz."

Tesislerde doluluk yüzde 90'a ulaştı

Diva İsib Otel Müdürü Mehmet Erturan da ara tatil için yaklaşık 2 aydır rezervasyon talebiyle karşılaştıklarını, okulların tatil olmasıyla otellerine gelen konukların memnun ayrılmalarını sağlamak için çeşitli hizmet ve aktivite olanakları sunduklarını söyledi.

Erturan, "Hafta sonlarını da eklediğimizde 9 günlük bir ara tatil var. Çocukları öğrenci olan aileler ve bizler ara tatil sürecini ilk kez tecrübe ediyoruz. Şu an memnunuz, doluluk oranımız yüzde 90 seviyesine ulaştı. Ekonominin canlanması açısından da güzel bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Konuklarımız için farklı sıcaklık derecelerine sahip havuzlar, oyun alanları, çocuk eğlence alanları ile termal suyun keyfinin yaşanabileceği çok farklı hizmetler sunuyoruz." diye konuştu.

Tatil için Malatya'dan gelen Mustafa Yurdakul ise çocuklarıyla geldiği Kozaklı'da mutlu bir tatil geçirdiklerini söyledi.

Yurdakul, "Çocuklar termal tatil yapmak istiyordu ama işlerden imkan bulup gelemiyorduk. Okullar tatil olunca fırsat oldu. Hem çocuklarla eğleniyoruz hem de şifalı sulardan faydalanıyoruz. Antalya gibi deniz yöreleri biraz uzak kalıyor, tatili Kozaklı'da değerlendirmek istedik." dedi.

Okulunun tatil olmasının ardından ailesi ve akrabalarıyla ilçeye geldiğini ifade eden 5. sınıf öğrencisi Emirhan Turaç da kuzenleriyle birlikte havuz ve su parkının keyfini yaşadığını söyledi.

Tatilciler, ilçedeki termal tesislerde, niteliğine göre kişi başı gecelik 40 liradan 150 liraya kadar konaklama imkanı buluyor.