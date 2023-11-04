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Kaptan gemiyi kurtardı! Bruno Fernandes'den Manchester United'a hayat öpücüğü - Son Dakika

Kaptan gemiyi kurtardı! Bruno Fernandes'den Manchester United'a hayat öpücüğü

Son Güncelleme: 04.11.2023 17:42

Premier League'de Manchester United, deplasmanda Fulham'ı Bruno Fernandes'in 90+1'de attığı golle 1-0 mağlup etti.

Manchester United, Premier Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fulham ile karşılaştı. Craven Cottage'de oynanan maç MANU'nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

KAPTAN ATTI

United'ın golü 90+1. dakikada Bruno Fernandes'den geldi. Manchester United'ın 8. dakikada McTominay ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sezonki 6. galibiyetini alan United, bunun sonucunda da puanını 18'e çıkardı. Fulham ise 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında MANU, Luton Town ile karşılaşacak. Fulham ise Aston Villa'ya konuk olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Manchester United, Bruno Fernandes, Fulham, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Kaptan gemiyi kurtardı! Bruno Fernandes'den Manchester United'a hayat öpücüğü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaptan gemiyi kurtardı! Bruno Fernandes'den Manchester United'a hayat öpücüğü - Son Dakika
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