Kar altında beyaza bürünen Kapadokya turistleri hayran bırakıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar altında beyaza bürünen Kapadokya turistleri hayran bırakıyor - Son Dakika

Kar altında beyaza bürünen Kapadokya turistleri hayran bırakıyor

7 saat önce

Türkiye'nin kültür, tarih ve doğa turizminde önde gelen merkezlerinden Kapadokya'da, kar yağışı ile ortaya çıkan manzara, yerli ve yabancı turistleri büyülüyor.

Kar altında beyaza bürünen Kapadokya turistleri hayran bırakıyor, System.String[]

Türkiye'nin kültür, tarih ve doğa turizminde önde gelen merkezlerinden Kapadokya'da, kar yağışı ile ortaya çıkan manzara, yerli ve yabancı turistleri büyülüyor.

Peibacaları, doğal kaya oluşumları ve ilginç coğrafi özellikleri ile konuklarına masalsı bir gezi fırsatı sunan Kapadokya'da etkili olan kar, bölgenin doğal yapısıyla bütünleşince eşsiz güzellikte manzaralar ortaya çıktı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede gezinti yapan turistler, peribacalarının sarı ve kahverengi tonlardaki renklerinin kar beyazılyla buluşmasıyla ortaya çıkan güzellikleri fotoğrafladı.

Yoğun ilgi gören alanlardan Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi'ne gelen turistler, buradaki seyir alanından, birlikte kanat çırparak doğal güzelliğe renk katan güvercinleri izledi.

Ailesiyle bölgede gezinti yapan Brezilyalı turist Pedro Pelcy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce fotoğraflarını gördüğü bölgenin görsel zenginliklerine hayran kaldığını belirtti.

Pelcy, Kapadokya'ya ilk kez geldiğini vurgulayarak, "Burası çok güzel bir yer. Üç gündür Kapadokya'daki inanılmaz manzarası bulunan alanları geziyoruz. Kapadokya, Brezilya'da çok popüler bir yer, çok iyi biliniyor. Bunun en önemli nedeni ise sıcak hava balonları. Ülkemdeki herkes buraya gelmeyi hayal ediyor. Ben de uzun süredir düşünüyordum ve nihayet geldim. Dün de balon turuna katılarak bu muhteşem doğayı gökyüzünden seyrettim." ifadelerini kullandı.

Güney Koreli turist Rhee Jae de bölgedeki tarihi alanların yanı sıra kaya oluşumlarının görüntüsünden etkilendiğini, burada çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştığını dile getirdi.

"Kapadokya peri masalı gibi"

Turist rehberi Çağlar Çeyil ise Kapadokya'nın her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü ancak kendisinin en çok kış aylarında bölgede bulunmaktan hoşlandığını söyledi.

Çeyil, farklı dönemlerde, farklı ülkelerden gelen turistlerle bölgeyi gezdirdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kapadokya bir peri masalı gibi. Bölge kış aylarında daha farklı bir hale bürünüyor. Burada kar yağışının ardından oluşan dinginlik, peribacalarının güzellikleri ile bir araya gelince muhteşem bir harmoni oluşuyor. Bölgeye turistler, daha çok bahar ve yaz aylarında geliyor. Ama ben onlara kış mevsiminde de bölgeyi mutlaka görmeleri gerektiğini tavsiye ediyorum."

Kapadokya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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